Для получения государственной услуги горожане и субъекты хозяйствования могут обратиться в филиал Центра предоставления административных услуг:- в Заводском районе по адресу: ул. Лизы Чайкиной, 56 (помещение Заводской районной администрации), телефон: 236-52-84;- в Днепровском и Хортицком районах по адресу: ул. Кияшко, 22, телефон 239-38-44;- в Коммунарском районе по адресу: ул. Чумаченко, 32 (помещение Коммунарской районной администрации), телефон: 769-79-37;- в Шевченковском и Александровском районах по адресу: ул. Украинская, 50, телефоны: 787-61-11, 787-60-38.Администраторы филиалов по Заводскому, Коммунарскому, Днепровскому и Хортицкому районам осуществляют прием и выдачу документов по следующему графику, без перерыва на обед:Понедельник, среда, четверг: с 08:30 до 16:30.Вторник: с 08:30 до 19:30.Пятница: с 08:30 до 15:00.Суббота, воскресенье: выходные.Администраторы филиала по Шевченковскому и Александровскому районам осуществляют прием и выдачу документов по следующему графику, без перерыва на обед:Понедельник, среда, четверг, пятница: с 08:30 до 16:30.Вторник: с 08:30 до 19:30.Суббота: с 08:30 до 15:00.Воскресенье: выходной.Начал также свою работу филиал Центра предоставления административных услуг по Вознесеновскому району (Центральный филиал), который находится по адресу: бул. Центральный, 27, телефон: 236-04-25.Администраторы филиала по Вознесеновскому району осуществляют прием и выдачу документов по следующему графику, без перерыва на обед:Понедельник, среда, четверг, пятница: с 08:30 до 16:30.Вторник: с 08:30 до 19:30.Суббота: с 08:30 до 15:00.Воскресенье: выходной.В департаменте отмечают, что запорожцы могут воспользоваться услугами любого из этих филиалов, независимо от места проживания, сообщает сайт мэрии.