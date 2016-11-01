Департамент предоставления административных услуг и развития предпринимательства городского совета напоминает запорожцам и субъектам хозяйствования о том, что они могут воспользоваться услугами филиалов Центра предоставления административных услуг.
Для получения государственной услуги горожане и субъекты хозяйствования могут обратиться в филиал Центра предоставления административных услуг:
- в Заводском районе по адресу: ул. Лизы Чайкиной, 56 (помещение Заводской районной администрации), телефон: 236-52-84;
- в Днепровском и Хортицком районах по адресу: ул. Кияшко, 22, телефон 239-38-44;
- в Коммунарском районе по адресу: ул. Чумаченко, 32 (помещение Коммунарской районной администрации), телефон: 769-79-37;
- в Шевченковском и Александровском районах по адресу: ул. Украинская, 50, телефоны: 787-61-11, 787-60-38.
Администраторы филиалов по Заводскому, Коммунарскому, Днепровскому и Хортицкому районам осуществляют прием и выдачу документов по следующему графику, без перерыва на обед:
Понедельник, среда, четверг: с 08:30 до 16:30.
Вторник: с 08:30 до 19:30.
Пятница: с 08:30 до 15:00.
Суббота, воскресенье: выходные.
Администраторы филиала по Шевченковскому и Александровскому районам осуществляют прием и выдачу документов по следующему графику, без перерыва на обед:
Понедельник, среда, четверг, пятница: с 08:30 до 16:30.
Вторник: с 08:30 до 19:30.
Суббота: с 08:30 до 15:00.
Воскресенье: выходной.
Начал также свою работу филиал Центра предоставления административных услуг по Вознесеновскому району (Центральный филиал), который находится по адресу: бул. Центральный, 27, телефон: 236-04-25.
Администраторы филиала по Вознесеновскому району осуществляют прием и выдачу документов по следующему графику, без перерыва на обед:
Понедельник, среда, четверг, пятница: с 08:30 до 16:30.
Вторник: с 08:30 до 19:30.
Суббота: с 08:30 до 15:00.
Воскресенье: выходной.
В департаменте отмечают, что запорожцы могут воспользоваться услугами любого из этих филиалов, независимо от места проживания, сообщает сайт мэрии.
Для получения государственной услуги горожане и субъекты хозяйствования могут обратиться в филиал Центра предоставления административных услуг:
- в Заводском районе по адресу: ул. Лизы Чайкиной, 56 (помещение Заводской районной администрации), телефон: 236-52-84;
- в Днепровском и Хортицком районах по адресу: ул. Кияшко, 22, телефон 239-38-44;
- в Коммунарском районе по адресу: ул. Чумаченко, 32 (помещение Коммунарской районной администрации), телефон: 769-79-37;
- в Шевченковском и Александровском районах по адресу: ул. Украинская, 50, телефоны: 787-61-11, 787-60-38.
Администраторы филиалов по Заводскому, Коммунарскому, Днепровскому и Хортицкому районам осуществляют прием и выдачу документов по следующему графику, без перерыва на обед:
Понедельник, среда, четверг: с 08:30 до 16:30.
Вторник: с 08:30 до 19:30.
Пятница: с 08:30 до 15:00.
Суббота, воскресенье: выходные.
Администраторы филиала по Шевченковскому и Александровскому районам осуществляют прием и выдачу документов по следующему графику, без перерыва на обед:
Понедельник, среда, четверг, пятница: с 08:30 до 16:30.
Вторник: с 08:30 до 19:30.
Суббота: с 08:30 до 15:00.
Воскресенье: выходной.
Начал также свою работу филиал Центра предоставления административных услуг по Вознесеновскому району (Центральный филиал), который находится по адресу: бул. Центральный, 27, телефон: 236-04-25.
Администраторы филиала по Вознесеновскому району осуществляют прием и выдачу документов по следующему графику, без перерыва на обед:
Понедельник, среда, четверг, пятница: с 08:30 до 16:30.
Вторник: с 08:30 до 19:30.
Суббота: с 08:30 до 15:00.
Воскресенье: выходной.
В департаменте отмечают, что запорожцы могут воспользоваться услугами любого из этих филиалов, независимо от места проживания, сообщает сайт мэрии.
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