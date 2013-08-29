Под водой можно " прыгнуть " с высоты и парить над бездной

Карьеры в Запорожской области вполне пригодны для обучения подводному плаванию.

В дайв-центре " Атолл " готовы научить любого, было бы здоровье и желание

Погружаемся легко и правильно

Музей на глубине будет для общего пользования

Так на подводной аллее в Крыму отметили заслуги первопроходцев: " Первым водолазам. И тем, кто идет

за ними... " Здесь же скульптуры многих знаменитостей – от Николая II и Есенина до Гагарина и Ленина

БЫЛО ДЕЛО!

Так, чего доброго, и пить бросят

Болезнь под названием " дайвинг " организаторы центра " Атолл " подхватили в разное время: Ростиславу Шишковскому это хобби перешло по наследству. Его отец Владимир Александрович вел в 80-х в местном ДОСААФе секцию пловцов-подводников, под присмотром которого в 12 лет мальчишка впервые и совершил погружение.- Ощущения были очень приятные, помню их как сейчас, вода – прозрачная, тогда Азовское море было еще чистое, " не убитое " , – говорит Ростислав Владимирович. – Тогда я влюбился в дайвинг и с тех пор погружаюсь. Папа, которому 3 декабря исполнилось 78 лет, тоже до сих пор не оставил занятия, хоть и изредка, но бывает под водой.- А я к этому увлечению лет восемь назад пришел, – говорит еще один " атолловец " Юрий Шамкин. – Отдыхал на курортах мира, увидел дайверов и решил попробовать. И если говорить о впечатлениях... Вот ты выходишь на балкончик на 9-м этаже, смотришь вниз – тянет тебя, да? Но страшно. А под водой ты можешь с такой высоты " прыгнуть " и парить над бездной.- Это как во сне получается, когда ты такой легкий и летишь, недаром о подводном пространстве говорят как о гидрокосмосе, – приводит аналогию Ростислав Шишковский. – А еще дайвинг – это слияние с природой и свобода. Когда ты погружаешься, все проблемы остаются на поверхности, вода их не пускает.Мелитопольские дайверы говорят, что подводным плаванием, в принципе, может заняться любой. Главное, чтобы не было противопоказаний по здоровью и имелось желание.- Кто-то любит небо и воздух, кто-то землю и горы, а кому-то ближе вода, – говорит Ростислав Владимирович. – И либо ты погрузился и тебя на всю жизнь захватит, либо больше не зайдешь, но таких очень мало. " Проба " называется интро-дайв, проводится на глубине до 5 метров и длится не более 15 минут.Если человек решает, что ему это дело по душе, может пройти обучение. Сразу теория, потом практика в " закрытой воде " – ее проводим в бассейне, чтобы человек в экстремальной ситуации просто стал на ноги и смог почувствовать себя в безопасности, а затем – погружения в водоемах и выдача сертификата международной ассоциации SDI (Scuba Diving International), который признается в 170 странах.Даже в Запорожской области мест для обучения предостаточно, – продолжил Ростислав Шишковский. – И Азовское море у берегов Атманая, и Утлюкский лиман, и наши чудесные гранитные карьеры в селе Маковка Приазовского района или в Стульнево Черниговского района. Раньше еще был Крым, но теперь мы туда не ездим и не хотим, потому что… " Слава Україні! " . Чужого не надо, своего не отдадим. И возим группы на Красное море, там, кроме главных для дайвинга условий прозрачности и глубины воды, еще и комфортная температура и интереснейший животный мир.Погружения в разных " точках " , в том числе " прогулки " по " Аллее вождей " на дне Ч е рного моря у мыса Тарханкут, рэки (погружения) на затонувшие корабли – " Цесаревич Алексей " , также у Крымского побережья, английский военный транспортник " Тистлегорм " , нашедший покой в Красном море, и натолкнули мелитопольских дайверов на идею создания своего подводного музея. Самым подходящим местом оказался Стульневский карьер.- Его глубина доходит до 40 метров, плюс интересный рельеф дна, растительность, гранитные камни, живность присутствует, что для таких водоемов редкость, и площадь приличная, – объясняет выбор места для подводного музея Ростислав Шишковский. – К конкретной тематике привязываться не хотим, сами в дайв-центре " Атолл " собираем экспонаты и готовы их принимать от горожан. Рассматриваем любые предложения, главное, чтобы вещи не нарушали этических соображений.- Параметр один – он должен противостоять разрушению под водой, это может быть металл или пластик. Первыми мы решили установить велосипед, кухонную печку – такую, как стояли в " хрущевках " , модель трактора и Герб Украины, который под заказ специально изготовят к открытию. Планируем его провести в самом начале года, как только с воды сойдет лед.- Хм, даже такое проскальзывает?! Тогда надо не забывать, что это искусственный водоем, который образовался на месте открытой добычи гранита. И как-то нарушить его экологию просто невозможно. Во-вторых, везде, где бы мы ни погружались, мы убираем и территорию под водой, и на берегу, удаляя следы чужого отдыха! И в данном случае перед тем, как устанавливать экспонаты, привели окрестности в порядок.- И потом, делаем мы музей не только для себя, – дополнил коллегу Юрий Шамкин. – Мы надеемся сделать наш регион привлекательным для подводного погружения, привлечь сюда дайверов не только из Украины, но и ближнего зарубежья. У меня даже есть идея уговорить своих партнеров сделать уклон в сторону экстрима, что-то такое установить под водой, чтобы дух захватывало, по принципу " комнат страха " . Тогда и опытным дайверам будет интересно, а если в область потянутся люди, инфраструктуре это пойдет на пользу." Атолловцы " добавляют, что основная экспозиция в музее появится весной, как только установится теплая погода. Тогда же и прояснится направленность новой достопримечательности Запорожской области.- Погружали мы как-то людей на карьере в Маковке. Первый раз - в субботу, зрителей было мало, во второй – народу прибавилось, интересно им стало, что это за баллоны, оборудование, – рассказывает Юрий Шамкин. – Рядышком компания одна выпивала, спросили:" А с вами можно? " - " Можно, если пить не будете неделю! " .И что вы думаете? Приезжаем около 11-ти, а нас два мужика с 7 утра на берегу дожидаются. Трезвые! Женыв шоке! Да мы и сами удивились, объяснили им, что к чему, и погрузили на пять метров. Удовольствия люди получили массу!