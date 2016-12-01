Сегодня, 29 декабря, в Запорожье будет облачная погода с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем мокрый снег, гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем 0-2 градуса тепла.По области сегодня ожидается также облачная погода с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем мокрый снег, местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, днем от 2-х мороза до 3-х тепла.В пятницу, 30 декабря, обещают ясную погоду, ночью снег, днем осадки, местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.В субботу, 31 декабря, также ожидается ясная погода, без осадков, местами гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.