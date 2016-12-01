В Бильмацком районе Запорожской области грузовик съехал в кювет.
Водитель "ГАЗа" не справился с управлением и съехал с дороги. Самостоятельно выехать он не смог, поэтому вызвал на помощь спасателей. Бойцы ГСЧС вытянули грузовик с помощью спецоборудования.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, на помощь водителю привлекались четверо спасателей и одна пожарная машина.
Как писала "Индустриалка", запорожанку ограбил собственный муж.
Читайте также: В Запорожье патрульные помогли водителю и тут же выписали ему штраф.
Водитель "ГАЗа" не справился с управлением и съехал с дороги. Самостоятельно выехать он не смог, поэтому вызвал на помощь спасателей. Бойцы ГСЧС вытянули грузовик с помощью спецоборудования.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, на помощь водителю привлекались четверо спасателей и одна пожарная машина.
Как писала "Индустриалка", запорожанку ограбил собственный муж.
Читайте также: В Запорожье патрульные помогли водителю и тут же выписали ему штраф.
- Просмотров: 220
Похожие новости