В Запорожской области на скамье подсудимых оказались руководитель одного из структурных подразделений ГП "Приднепровская железная дорога" и директора предприятия. Их подозревают в присвоении денежных средств.
В ходе проведения следствия было установлен, что предприятие-подрядчик завысило стоимость строительных услуг, а железнодорожник с этим согласился. Руководители заранее договорились о проведении такой махинации, присвоив около 700 тыс. грн.
Сейчас руководителю и директору сообщено о подозрении. В суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области чиновник оказался на скамье подсудимых.
Читайте также: В Запорожской области задержанного с наличкой прокурора отпустят под залог.
В ходе проведения следствия было установлен, что предприятие-подрядчик завысило стоимость строительных услуг, а железнодорожник с этим согласился. Руководители заранее договорились о проведении такой махинации, присвоив около 700 тыс. грн.
Сейчас руководителю и директору сообщено о подозрении. В суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области чиновник оказался на скамье подсудимых.
Читайте также: В Запорожской области задержанного с наличкой прокурора отпустят под залог.
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