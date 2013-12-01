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Как встретить Новый год без тяжести в желудке

Гастроэнтеролог Александр Олейник рассказал, почему именно после праздников у запорожцев частенько диагностируют гастриты и как при помощи простых правил обеспечить себе легкость в желудке.- Подумать над диетическими праздничными блюдами нужно, в первую очередь, пациентам, которые уже имеют хронические заболевания – язвенную болезнь, гастрит, хронический панкреатит, - отметил Александр Иванович. - И хотя основная причина той же язвенной болезни и гастрита - бактерия хеликобактер пилори, поводом для их обострения нередко является погрешность в питании. Инфекция, вызванная бактерией хеликобактер пилори, очень распространенная во всем мире, в Украине носителями является около 70% взрослого населения.Большинство людей живут с ней и не подозревают об опасностях, которыми она может грозить. Дело в том, что у человека могут уже присутствовать изменения в желудке, а внешних проявлений еще нет. Эти изменения вызывает бактерия, а неправильный режим питания и определенная пища оказывают дополнительное негативное влияние. Во время новогодних праздников люди нередко садятся за стол вечером и едят всю ночь, а этого никакая поджелудочная железа не выдержит.Тяжелая жирная пища и алкогольные напитки — очень плохое сочетание. Чтобы не перегружать желудок и поджелудочную железу, лучше отдавать предпочтение диетическим сортам мяса и овощным салатам с растительным маслом. Газированные напитки также лучше исключить.- Пара бокалов шампанского не принесут вреда. Основное правило любого застолья — все в меру. А если у человека уже есть проблемы с работой ЖКТ, то нужно соблюдать диету, иначе есть большая вероятность попасть в стационар с обострением гастрита.- Лечат ее уже в период обострения, и это довольно сложный процесс. Лечение должно назначаться специалистом, но обязательно предполагает прием минимум двух антибиотиков и лечение длительностью 10-14 дней. Также назначаются и другие препараты. Это очень устойчивая бактерия, которой можно заразиться повторно.- Иммунитета к этой бактерии нет и заразиться можно в быту, если в семье или в коллективе есть человек с этой бактерией, который может даже не подозревать об этом. Очень часто она попадает в организм еще в детстве, а проявиться клиническими симптомами может только в зрелом возрасте.К симптомам гастрита, вызванного этой бактерией, относятся боли в верхней половине живота, изжога, тошнота, тяжесть в желудке. С такими симптомами лучше не шутить и сразу же обратиться к врачу.- У человека, который живет с ней, в 100% случаев развивается и прогрессирует гастрит. Чтобы избавиться от него, нужно обязательно уничтожать бактерию. Кроме того, у части больных гастрит переходит в язвенную болезнь, а у другой части — в атрофический гастрит, который может закончиться раком желудка. А когда мы убираем бактерию, состояние человека перестает ухудшаться, болезнь не прогрессирует, и, таким образом, мы получаем возможность вылечить пациента от язвы без операции и даже в ряде случаев предотвратить развитие рака желудка.- Наши люди отмечают новогодние праздники с размахом, нередко целый месяц, поэтому мы регулярно фиксируем всплеск обратившихся за помощью в отделение гастроэнтерологии. Поэтому все люди с хроническими заболеваниями пищеварительной системы должны продумать свой стол заранее - включить в него легкие блюда и ограничить или исключить алкоголь.А запорожцы, у которых нет проблем со здоровьем, тоже должны пожалеть свой организм и, как минимум, не сидеть за столом 10 часов подряд. Старайтесь делать перерывы в застолье, больше двигайтесь, периодически выходите на свежий воздух, чтобы и улучшить свое пищеварение в том числе.Перед новогодним застольем обязательно поужинайте в 17.00. Это позволит не чувствовать голоди не набрасываться на еду ночью.Ешьте понемногу. Калорийные блюда лучше есть в начале застолья, а на позднюю ночь оставьтеовощные блюда или фрукты.Новогодние блюда должны готовиться только из свежих продуктов. Не забывайте и о сроке ихреализации. Блюда с майонезом и сметаной не должны стоять в тепле дольше 2-3 часов.Это касается и кондитерских изделий, и морепродуктов.