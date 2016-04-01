Для прокурора Приазовского отдела Мелитопольской местной прокуратуры (Запорожская область), подозреваемую в получении неправомерной выгоды, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. При этом в качестве альтернативы предусмотрено внесение залога.
Как сообщала "Индустриалка", прокурор "погорел" на получении 20 тыс. гривен за затягивание расследования уголовного производства по факту подделки документов на выделение земельных участков на берегу Азовского моря и дальнейшее его закрытие. Задержана сотрудница надзорного органа была оперативниками Департамента защиты экономики Нацполиции и представителями Генеральной инспекцией внутренних расследований и безопасности Генеральной прокуратуры Украины.
Сегодня стало известно, что прокурору уже объявлено о подозрении в совершении правонарушения, а суд постановил заключить его под стражу, при этом оставив возможность выйти на свободу на время досудебного расследования, внеся 27 тыс. гривен залога.
Как сообщала "Индустриалка", прокурор "погорел" на получении 20 тыс. гривен за затягивание расследования уголовного производства по факту подделки документов на выделение земельных участков на берегу Азовского моря и дальнейшее его закрытие. Задержана сотрудница надзорного органа была оперативниками Департамента защиты экономики Нацполиции и представителями Генеральной инспекцией внутренних расследований и безопасности Генеральной прокуратуры Украины.
Сегодня стало известно, что прокурору уже объявлено о подозрении в совершении правонарушения, а суд постановил заключить его под стражу, при этом оставив возможность выйти на свободу на время досудебного расследования, внеся 27 тыс. гривен залога.
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