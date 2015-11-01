Около 17-ти часов в Мелитополе (Запорожская область) произошло очередное ДТП с участием пешехода. Под колесами грузового микроавтобуса оказалась 47-летняя местная жительница.
По данным сектора дорожно-патрульной полиции, водитель "Mercedes-Benz Sprinter", который двигался по проспекту Богдана Хмельницкого в южном направлении, уходя от столкновения с другим автомобилем, не заметил пешехода и сбил его. Под колесами грузового микроавтобуса угодила женщина, которую доставили в горбольницу №1, расположенную в какой-то сотне метров от места аварии. Насколько серьезные травмы получили горожанка, станет известно позднее.
Тем временем правоохранители продолжаются розыск водителя - виновника вчерашнего ДТП с участием пешехода.
Фото: РИА Мелитополь.
По данным сектора дорожно-патрульной полиции, водитель "Mercedes-Benz Sprinter", который двигался по проспекту Богдана Хмельницкого в южном направлении, уходя от столкновения с другим автомобилем, не заметил пешехода и сбил его. Под колесами грузового микроавтобуса угодила женщина, которую доставили в горбольницу №1, расположенную в какой-то сотне метров от места аварии. Насколько серьезные травмы получили горожанка, станет известно позднее.
Тем временем правоохранители продолжаются розыск водителя - виновника вчерашнего ДТП с участием пешехода.
Фото: РИА Мелитополь.
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