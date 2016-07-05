Сегодня на встрече руководителей транспортных предприятий, участников АТО, общественников и чиновник, прошедшей в мэрии Мелитополя (Запорожская область), в очередной раз обсуждали льготные перевозки. После разбора жалоб участники обсуждения договорились провести совместный рейд на городских маршрутах.
Как сообщала "Индустриалка", в Мелитополе АТОшники то и дело сталкиваются с хамством водителей и отказом в бесплатном проезде. Один из таких случаев недавно имел место на маршруте №11. Как пояснил Виталий Туминский - директор предприятия, обслуживающее это направление, водитель всего лишь попросил горожанина, представившего удостоверение участника боевых действий, показать его "в нормальном виде", и денег с него не взял, и не оскорблял. На это заместитель городского головы Иван Федоров потребовал предоставить объяснительную по данному факту в отдел транспорта и впредь именно в письменном виде описывать каждую конфликтную ситуацию. Также чиновник предложил представителям общественной организации "Центр "Побратим" обсудить ситуацию на своем собрании и договориться, чтобы бойцы, показывая водителям удостоверения, раскрывать его.
Также держать ответ на собрании пришлось и водителю Юрию, который работает на маршруте №5, и взял с АТОшника плату за проезд, мотивируя это тем, что не получает компенсацию из бюджета за льготные перевозки. На это Иван Федоров ему напомнил, что директора автотранспортных предприятий давали гарантии выполнять закон, в обмен на сохранение тарифа. Звучали в зале и предложения, кардинального решения проблемы.
- Как руководители предприятий вы отвечаем за тех людей, которые у вас работают, - отметил один из участников АТО Игорь Лысенко. - Вот есть такие "бубуны" у вас на фирмах. Давайте, вы их соберете и отвезете на экскурсию в Славянск, Широкино и пусть они посмотрят, что сделали эти ребята, чтобы такого не было вот здесь в Мелитополе. И может, быть у них в голове что-то включится. Не надо делать конфронтацию – маршрутчики – АТОшники.
По итогу участники встречи договорились в начале 2017 года провести совместный рейд и проверить работу маршрутчиков на линии, в том числе и в части выполнения обязательств по льготным перевозкам.
Как сообщала "Индустриалка", в Мелитополе АТОшники то и дело сталкиваются с хамством водителей и отказом в бесплатном проезде. Один из таких случаев недавно имел место на маршруте №11. Как пояснил Виталий Туминский - директор предприятия, обслуживающее это направление, водитель всего лишь попросил горожанина, представившего удостоверение участника боевых действий, показать его "в нормальном виде", и денег с него не взял, и не оскорблял. На это заместитель городского головы Иван Федоров потребовал предоставить объяснительную по данному факту в отдел транспорта и впредь именно в письменном виде описывать каждую конфликтную ситуацию. Также чиновник предложил представителям общественной организации "Центр "Побратим" обсудить ситуацию на своем собрании и договориться, чтобы бойцы, показывая водителям удостоверения, раскрывать его.
Также держать ответ на собрании пришлось и водителю Юрию, который работает на маршруте №5, и взял с АТОшника плату за проезд, мотивируя это тем, что не получает компенсацию из бюджета за льготные перевозки. На это Иван Федоров ему напомнил, что директора автотранспортных предприятий давали гарантии выполнять закон, в обмен на сохранение тарифа. Звучали в зале и предложения, кардинального решения проблемы.
- Как руководители предприятий вы отвечаем за тех людей, которые у вас работают, - отметил один из участников АТО Игорь Лысенко. - Вот есть такие "бубуны" у вас на фирмах. Давайте, вы их соберете и отвезете на экскурсию в Славянск, Широкино и пусть они посмотрят, что сделали эти ребята, чтобы такого не было вот здесь в Мелитополе. И может, быть у них в голове что-то включится. Не надо делать конфронтацию – маршрутчики – АТОшники.
По итогу участники встречи договорились в начале 2017 года провести совместный рейд и проверить работу маршрутчиков на линии, в том числе и в части выполнения обязательств по льготным перевозкам.
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