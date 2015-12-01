Об этом " Индустриалке " сообщила генеральный директор областной филармонии Ирина Конарева.Это было волшебное сочетание музыки Густава Холста "Планеты" и Карла Дженкинса "Adiemus” и современного лазерного шоу.А главным событием года для юных зрителей Ирина Конарева считает музыкальную сказку " Волшебные приключения Щелкунчика " к прошлогодним новогодне-рождественским праздникам. Сказку подарили симфонический оркестр и муниципальный театр танца.- Было сказочно красиво, профессионально — незабываемо! - вспоминает Ирина Конарева. - Дети и взрослые ощутили настоящую атмосферу светского мероприятия.Естественно, на эти концертные программы в филармонии был аншлаг.