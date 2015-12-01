Два концерта академического симфонического оркестра к открытию 60-го симфонического сезона стали самым значительным событием в филармонии в уходящем году.
Об этом "Индустриалке" сообщила генеральный директор областной филармонии Ирина Конарева.
Это было волшебное сочетание музыки Густава Холста "Планеты" и Карла Дженкинса "Adiemus” и современного лазерного шоу.
А главным событием года для юных зрителей Ирина Конарева считает музыкальную сказку "Волшебные приключения Щелкунчика" к прошлогодним новогодне-рождественским праздникам. Сказку подарили симфонический оркестр и муниципальный театр танца.
- Было сказочно красиво, профессионально — незабываемо! - вспоминает Ирина Конарева. - Дети и взрослые ощутили настоящую атмосферу светского мероприятия.
Естественно, на эти концертные программы в филармонии был аншлаг.
Об этом "Индустриалке" сообщила генеральный директор областной филармонии Ирина Конарева.
Это было волшебное сочетание музыки Густава Холста "Планеты" и Карла Дженкинса "Adiemus” и современного лазерного шоу.
А главным событием года для юных зрителей Ирина Конарева считает музыкальную сказку "Волшебные приключения Щелкунчика" к прошлогодним новогодне-рождественским праздникам. Сказку подарили симфонический оркестр и муниципальный театр танца.
- Было сказочно красиво, профессионально — незабываемо! - вспоминает Ирина Конарева. - Дети и взрослые ощутили настоящую атмосферу светского мероприятия.
Естественно, на эти концертные программы в филармонии был аншлаг.
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