В Коммунарском районе Запорожья металлисты сняли запчасти с железнодорожных путей.
Двое мужчин сняли металлические колодки с путей, чтобы сдать их и "заработать" денег, но им помешали сотрудники патрульной полиции.
Задержанных доставили в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье грабителя выдали женские духи и лак.
Читайте также: В Запорожье патрульные помогли водителю и тут же выписали ему штраф.
Двое мужчин сняли металлические колодки с путей, чтобы сдать их и "заработать" денег, но им помешали сотрудники патрульной полиции.
Задержанных доставили в райотдел, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье грабителя выдали женские духи и лак.
Читайте также: В Запорожье патрульные помогли водителю и тут же выписали ему штраф.
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