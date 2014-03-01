- Моей маме Шибко Матр е не Михайловне в апреле будет 102 года. Вдвоем живем.У меня сейчас возникла проблема с паспортом мамы, из-за него ей не выдают пенсию. У не е еще советский паспорт. Во времена Януковича говорили, что нет бланков для паспортов. Перед столетием бабушки в 2015 году в паспортном столе Шевченковского района в паспорте внутри поставили штамп " Украина " . Потом я вс е -таки поехал в паспортный стол поменять паспорт. Сказали, что молодежи бланков не хватает, а столетней бабушке он зачем — за границу она поедет, что ли!А две недели назад мне позвонили из пенсионного фонда, сказали — пока паспорт не поменяете, пенсию не выдадим. Теперь такой порядок. Пенсию я получаю на почте.Обратился в паспортный стол. Там сказали, что нужна справка бабушки о регистрации — то есть о прописке, справка от врача и фотография. Принес я справку о прописке, справку от врача — что бабушка передвигается по квартире с посторонней помощью. И эта справка их не устроила — вот если бы в ней было написано, что она лежачая, то другое дело. Я снова к врачу, но врач говорит, что не может написать такую справку, поскольку Матр е на Михайловна не лежачая.А в паспортном столе требуют, чтобы бабушка лично явилась получать паспорт. Вначале, вроде, обещали прислать к ней домой своего сотрудника, но потом передумали. А как я е е в паспортный стол повезу, если она по квартире с трудом да с посторонней помощью передвигается. Ну, хорошо — дойдем мы с ней до лифта, спустимся вниз с 9-го этажа, вызовем такси. Так она в машину не сможет сесть. А то еще ногу или руку поломает.Но и это еще не вс е . И фотография на паспорт работников паспортного стола не устроила, смазанная получилась. Надо, говорят, переснять. Я к фотографам из ателье, а они тоже требуют присутствия клиента, на дом к 102-летней бабушке выезжать не хотят, - с сожалением закончил свой рассказ Николай Павлович.Вот такая история. Какая-то нелепая. Но в духе нашей бюрократии — можно сказать, классическая.А вот как юбилее бабушки писали СМИ два года назад - в апреле 2015 года.Об этом сообщает районная администрация Запорожского городского совета по Шевченковскому району.Матрена Михайловна — участник Великой Отечественной войны, прошла долгий трудовой путь. У нее трое детей, семеро внуков и правнук.Сегодня именинница принимала поздравления не только от родных и близких, но и от местных властей. С юбилеем Матр е ну Михайловну поздравили заместитель председателя районной администрации Сергей Дудник и начальник управления труда и социальной защиты населения городского совета по Шевченковскому району Ольга Сагура.Сергей Дудник передал долгожительнице Приветственный адрес районной администрации, пожелал ей здоровья и долгих лет жизни. Также гости вручили Матр е не Михайловне подарок и цветы " .Вот бы и сейчас районной власти что-нибудь придумать. Не в смысле текста очередного приветственного адреса. Помочь 102-летней бабушке выправить паспорт. Не верю, что это для Шевченковской райадминистрации такая уж неразрешимая задача.