В Запорожский следственный изолятор пытались передать запрещенные предметы, но "посыльного" спугнули сотрудники учреждения.
Через забор СИЗО неизвестный пытался перебросить пакет с запрещенной посылкой, но при появлении сотрудников охраны нарушитель бросил пакет и сбежал.
В "посылочке" были найдены четыре мобильных телефона, один литр жидкости с запахом алкоголя и 100 гривен, сообщает пресс-служба УГПтС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", двоих запорожцев задержали с полной сумкой алкоголя.
Читайте также: В Запорожской области "пожизненник" изменил статус.
Через забор СИЗО неизвестный пытался перебросить пакет с запрещенной посылкой, но при появлении сотрудников охраны нарушитель бросил пакет и сбежал.
В "посылочке" были найдены четыре мобильных телефона, один литр жидкости с запахом алкоголя и 100 гривен, сообщает пресс-служба УГПтС Украины в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", двоих запорожцев задержали с полной сумкой алкоголя.
Читайте также: В Запорожской области "пожизненник" изменил статус.
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