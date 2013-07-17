И повод для этого есть — запорожские хирурги спасают жизни и здоровье пациентов, убирают болевые синдромы и возвращают к активному способу жизни людей после инсультов и других заболеваний благодаря не только опыту и знаниям, но и современному высококачественному оборудованию.Как рассказал кандидат медицинских наук, доцент Запорожского государственного университета, нейрохирург, заведующий нейрохирургическим отделением Запорожской городской клинической больницы экстренной и скорой медицинской помощи Дмитрий Ивахненко, профиль отделения — оказание медицинской помощи в неотложных состояниях, которые связаны с травмой черепа, позвоночника, сосудов, нервов, а также заболеваний, которые развиваются остро и хронически: боли лицевые, головные, боль в позвоночнике. Это может быть связано как с травмами, так и длительными заболеваниями.- Пациенты, которые к нам обращаются, проходят длинный путь от терапевта или участкового семейного врача, невропатолога, проходят массу обследований, во время которых у них выявляют хирургическую стадию заболевания, - рассказал Дмитрий Ивахненко. - Например, опухоли, дегенеративные изменения позвоночника, сдавливание черепных нервов, невралгия тройничного нерва, боли в спине, связанные с давлением грыжей диска, сужением межпозвоночного канала, изменением костной ткани — остеопорозом.Операции на головном мозге мы выполняем под нейрохирургическим микроскопом, который позволяет под 30-кратным увеличением в небольшом отверстии видеть все мелкие структуры головного мозга. Операции на позвоночнике мы проводим под контролем электронного оптического преобразователя — операционного флюороскопа.Благодаря спонсорам, у нас появилось эндоскопическое оборудование для операций на позвоночнике. Этот инструмент позволяет через полусантиметровый доступ войти внутрь человеческого организма и на экране можем видеть ход операции, контролировать все свои действия, при этом пациент застрахован от кровотечения, операционная рана минимальная, он может ходить уже в день операции, а наследующий день выписываться с больницы.Яркий пример успешного проведения такой операции — 30-летний пациент Александр Федорченко. Он почувствовал резкую боль в позвоночнике и онемение в левой ноге, которая затем просто отказала.До обращения в 5-горбольницу пробовал лечиться народными методами. Томограмма показала, что позвоночный канал сдавлен грыжей, поэтому в срочном порядке была проведена операция.Буквально через два часа после операции парень рассказал, что к нему уже начала возвращаться чувствительность ног, нет такой острой боли в пояснице, он уже может шевелить голеностопом, который вообще не работал. Исходом операции мужчина остался доволен.- В лечении болевых синдромов применяется радиочастотная модуляция и термодеструкция нервов без их полного уничтожения. Это связано с выключением боли при сохранении двигательной и вегетативной функции нерва, - продолжил рассказ Дмитрий Ивахненко. - Радиочастотный модулятор — это американский аппарат, позволяющий через небольшой прокол в области лица достичь узла тройничного нерва и перестроить его из болевого импульса на так называемую анестезию.Опухоли спинного и головного мозга сложно удалять в связи с повышенным кровотечением. Используя имеющуюся у нас аппаратуру, мы удаляем опухоли с помощью ультразвукового отсоса. Он позволяет сохранить сосуды и убрать только ткань опухоли.Наша гордость — это наш коллектив: ведущие специалисты-нейрохирурги Запорожья. В этом году мы собираемся провести несколько новых для нас операций при невралгии тройничного нерва, грыжах позвоночника эндоскопическим путем, обезболивать нервы, отвечающие за патологические импульсы путем тонкого прокола и нехирургическим путем лечить эту хроническую боль.Мы также можем укреплять позвонки пожилых пациентов с помощью введения цемента.По степени сложности проведенных операций, если судить по 8 градациям, мы выполняем операции до восьмой градации сложности. Это значит, что техническое оборудование, опыт и квалификация нам позволяет выполнять самые сложные операции.Самые тяжелые пациенты — это люди, перенесшие инсульт, но после операции 80% из них выживают. За год с этим диагнозом лечение прошли в отделении около 100 пациентов.При повышенном давлении некоторые сосуды головного мозга могут не выдержать и разорваться, при этом происходит кровоизлияние в мозг — это инсульт.Эта беда произошла с 44-летней жительницей Запорожья Тамарой Александровной. Карета " скорой помощи " в тяжелом состоянии доставила женщину сначала в инсультное отделение 6-й горбольницы, а затем, после консультации с нашими докторами, срочно была переведена в нейрохирургическое отделение 5-й горбольницы.Кровоизлияние в головной мозг, как у этой пациентки, часто бывает смертельным, но вовремя проведенная операция позволила не только спасти жизнь женщине, но и вернуть к активному образу жизни. Пусть пока только по больничному коридору, но она ходит, общается с людьми и даже улыбается. При этом головную боль она не испытывает, а давление врачи держат под контролем.- Мне при поступлении в больницу было очень плохо, давление зашкаливало до отметки 200 на 120. Сейчас мне гораздо лучше, хорошо сплю, готова встретить новый год в кругу семьи, - рассказала женщина.Операцию ей провели 15 декабря. Конечно же, теперь Тамаре Александровне предстоит реабилитация и дообследование, чтобы не допустить повторного инсульта. Но в целом прогноз очень благоприятный.В ближайший планах запорожских докторов - хирургия головного мозга через сосуды. В этом поможет новый томограф, который с нетерпением ждут доктора, а также ангиограф. Больница развивается, это главное.