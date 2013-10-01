- Автобус ISUZU " Атаман " , из Черкасс, его вместимость — 29 сидячих мест и 9 стоячих, - рассказал " Индустриалке " водитель с 28-летним стажем Виктор Кисиль, который будет возить лицеистов. - Транспорт отличный — есть навигация, Wi-Fi, мягкие сидения, удобный салон с кондиционером и отоплением.- Наш лицей находится в поселке Леваневского, и автобус нужен, чтобы вывозить учеников на различные мероприятия — в театр имени Магара, в музеи, на полигон для стрельбы, на спортивные соревнования, - говорит " Индустриалке " исполняющий обязанности начальника лицея " Захисник " , полковник запаса Николай Стрельников. - До этого у нас была только " Газель " на 13 мест. В лицее занимаются 224 ребят — десятиклассники и одиннадцатиклассники - из Запорожья и области, а также из других регионов. Они живут у нас, кроме воскресенья, в этот день у них выходной — увольнение.- Да. Девочки очень хотят осваивать военное дело, но пока нет возможности их принимать, хотя в планах это есть.- В среднем - 60 процентов, но сейчас цифра увеличиваются.Стоимость автобуса " Атаман, А–09216 " (2016 год выпуска) - 2 млн. 495 тыс. грн.Фото автора