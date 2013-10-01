Ключи от новенького школьного автобуса получил Запорожский областной лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой "Захисник". Вручение проходило торжественно, на площади у здания облгосадминистрации, где собрались лицеисты.
- Автобус ISUZU "Атаман", из Черкасс, его вместимость — 29 сидячих мест и 9 стоячих, - рассказал "Индустриалке" водитель с 28-летним стажем Виктор Кисиль, который будет возить лицеистов. - Транспорт отличный — есть навигация, Wi-Fi, мягкие сидения, удобный салон с кондиционером и отоплением.
- Наш лицей находится в поселке Леваневского, и автобус нужен, чтобы вывозить учеников на различные мероприятия — в театр имени Магара, в музеи, на полигон для стрельбы, на спортивные соревнования, - говорит "Индустриалке" исполняющий обязанности начальника лицея "Захисник", полковник запаса Николай Стрельников. - До этого у нас была только "Газель" на 13 мест. В лицее занимаются 224 ребят — десятиклассники и одиннадцатиклассники - из Запорожья и области, а также из других регионов. Они живут у нас, кроме воскресенья, в этот день у них выходной — увольнение.
- У вас только мальчики учатся?
- Да. Девочки очень хотят осваивать военное дело, но пока нет возможности их принимать, хотя в планах это есть.
- Сколько ваших выпускников идут в военную профессию?
- В среднем - 60 процентов, но сейчас цифра увеличиваются.
Цифра
Стоимость автобуса "Атаман, А–09216" (2016 год выпуска) - 2 млн. 495 тыс. грн.
Фото автора
- Автобус ISUZU "Атаман", из Черкасс, его вместимость — 29 сидячих мест и 9 стоячих, - рассказал "Индустриалке" водитель с 28-летним стажем Виктор Кисиль, который будет возить лицеистов. - Транспорт отличный — есть навигация, Wi-Fi, мягкие сидения, удобный салон с кондиционером и отоплением.
- Наш лицей находится в поселке Леваневского, и автобус нужен, чтобы вывозить учеников на различные мероприятия — в театр имени Магара, в музеи, на полигон для стрельбы, на спортивные соревнования, - говорит "Индустриалке" исполняющий обязанности начальника лицея "Захисник", полковник запаса Николай Стрельников. - До этого у нас была только "Газель" на 13 мест. В лицее занимаются 224 ребят — десятиклассники и одиннадцатиклассники - из Запорожья и области, а также из других регионов. Они живут у нас, кроме воскресенья, в этот день у них выходной — увольнение.
- У вас только мальчики учатся?
- Да. Девочки очень хотят осваивать военное дело, но пока нет возможности их принимать, хотя в планах это есть.
- Сколько ваших выпускников идут в военную профессию?
- В среднем - 60 процентов, но сейчас цифра увеличиваются.
Цифра
Стоимость автобуса "Атаман, А–09216" (2016 год выпуска) - 2 млн. 495 тыс. грн.
Фото автора
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