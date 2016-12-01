Запорожские автомобилисты хотят последовать примеру мариупольцев и сделать елку из машин.
В одной из социальных сетей опубликовали фотографию оригинальной елочки, сделанную с высоты птичьего полета. Автомобилисты предлагают сделать такую же елку и в Запорожье. Сейчас они собирают людей и ищут квадрокоптер.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье показали, как елка с опасными игрушками сгорает за несколько минут.
Читайте также: Елка на голове - новый модный тренд.
Фото: соцсети
В одной из социальных сетей опубликовали фотографию оригинальной елочки, сделанную с высоты птичьего полета. Автомобилисты предлагают сделать такую же елку и в Запорожье. Сейчас они собирают людей и ищут квадрокоптер.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье показали, как елка с опасными игрушками сгорает за несколько минут.
Читайте также: Елка на голове - новый модный тренд.
Фото: соцсети
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