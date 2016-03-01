В поселке городского типа Андреевка Бердянского района девочка 2015 года рождения съела крысиный яд.
Малышку с отравлением доставили в городскую больницу Бердянска. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшедшего, а родителям в очередной раз напоминают о необходимости хранить химические и ядовитые вещества далеко от детей, сообщает полиция Бердянска в соцсети.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мальчик отравился алкоголем.
Читайте также: В Запорожской области 14 человек отравились грибами.
Малышку с отравлением доставили в городскую больницу Бердянска. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшедшего, а родителям в очередной раз напоминают о необходимости хранить химические и ядовитые вещества далеко от детей, сообщает полиция Бердянска в соцсети.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мальчик отравился алкоголем.
Читайте также: В Запорожской области 14 человек отравились грибами.
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