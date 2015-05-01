По данным станции скорой медицинской помощи, вызов из квартиры одной из многоэтажек по проспекту 50-летия Победы поступил около 3 часов ночи. На месте выяснилось, что в госпитализации нуждается 21-летний хозяин, который ранен в грудную клетку. Удар ножом ему, якобы нанесла 20-летняя гражданская супруга.В полиции, куда о ЧП сигнализировали медики, соощают, что у женщины позднее появилась другая версия развития событий, вроде как муж ранил себя сам. Так это или нет, будет установлено в ходе разбирательства. Пока пострадавший мужчина в тяжелом состоянии и не может рассказать правоохранителям, что же произошло.