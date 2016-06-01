В Днепровском районе Запорожья патрульные помогли водителю вытолкать машину из кювета и сразу его оштрафовали.
Инспекторы заметили "ВАЗ", который съехал с дороги и остановился возле ж/д путей. Правоохранители помогли водителю выбраться, а после составили на него админпротокол за то, что он был за рулем пьяным.
Мужчина сам согласился пройти текст на содержание алкоголя, который показал результат в 1.70 промилле, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье вооруженный пьяный мужчина закатил истерику посреди улицы.
Читайте также: В Запорожской области скончался мужчина, пострадавший в ДТП.
Инспекторы заметили "ВАЗ", который съехал с дороги и остановился возле ж/д путей. Правоохранители помогли водителю выбраться, а после составили на него админпротокол за то, что он был за рулем пьяным.
Мужчина сам согласился пройти текст на содержание алкоголя, который показал результат в 1.70 промилле, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье вооруженный пьяный мужчина закатил истерику посреди улицы.
Читайте также: В Запорожской области скончался мужчина, пострадавший в ДТП.
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