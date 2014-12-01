Семь добрых фей - волонтеров Центрального военного клинического госпиталя и организаторы волонтерского проекта "Якби не війна" стали помощниками Святого Николая. Они сделали настоящий сюрприз пятерым деткам, чьи папы — военнослужащие 55-й отдельной артиллерийской бригады, погибли в зоне АТО на Донбассе.
Как рассказала "Индустриалке" волонтер Марина Соколова, подарки к празднику Святого Николая получили 27 семей - 42 деток. Была охвачена практически вся Украина - от Харькова и Мариуполя до Закарпатья и Львова.
"Мы решили порадовать несколько семей, чей папа погиб на войне. Это, в первую очередь, детки тех, о ком мы писали в книге "Якби не війна". Но также и те, кому просто помогали, еще когда многие ребята были живы, - говорит Марина. - Подарки чисто символические - книжечки, сладости, наборы для поделок. Старшим - пазлы и книги по возрасту".
В Запорожье подарки получили дети артиллеристов: погибшего в июле 2014-го года под Дьяково майора (посмертно) Сергея Белокобыльского (дочь Настя), погибшего в августе 2014-го года при выходе из Южного котла подполковника Петра Третьяка (дочери Таня и Юля) и погибшего в феврале 2015-го года под Дебальцево сержанта Евгения Дужика (сын Саша и дочь Вика).
"По Запорожью... Если честно, я просто не могла их пропустить. Читала статьи о ребятах, а история Саши Говорухи меня так зацепила, что не попускает до сих пор. Поэтому три семьи, пятеро деток получили от нас внимание, - говорит волонтер. - Вчера по телефону пообщались с мамами Запорожья - и приятно, и наревелась. Они не ожидали, конечно, но столько благодарностей. Влада Дужик - это нечто! Столько радости в голосе, как будто не подарки детям, а... даже не знаю что. Оксана Третьяк поделилась планами старшего сына служить и продолжить дело отца. Невероятные просто!"
Также подарки получили еще две семьи, в которых родители, к счастью, живы и служат в армии. В каждой из этих семей по пять деток. В одной папа воюет до сих пор, а в другой - и папа и мама.
К слову, помогали волонтерам творить праздничные чудеса добрые помощники — демобилизованные военнослужащие, которые подарки помогали покупать, возить, носить, паковать и отправлять. За время деятельности волонтеры и военнослужащие стали крупкой семьей, в которой друг за друга горой.
Читайте также: Украинские волонтеры потрясли мир фотопроектом "Если бы не война"
Фото волонтеров
Как рассказала "Индустриалке" волонтер Марина Соколова, подарки к празднику Святого Николая получили 27 семей - 42 деток. Была охвачена практически вся Украина - от Харькова и Мариуполя до Закарпатья и Львова.
"Мы решили порадовать несколько семей, чей папа погиб на войне. Это, в первую очередь, детки тех, о ком мы писали в книге "Якби не війна". Но также и те, кому просто помогали, еще когда многие ребята были живы, - говорит Марина. - Подарки чисто символические - книжечки, сладости, наборы для поделок. Старшим - пазлы и книги по возрасту".
В Запорожье подарки получили дети артиллеристов: погибшего в июле 2014-го года под Дьяково майора (посмертно) Сергея Белокобыльского (дочь Настя), погибшего в августе 2014-го года при выходе из Южного котла подполковника Петра Третьяка (дочери Таня и Юля) и погибшего в феврале 2015-го года под Дебальцево сержанта Евгения Дужика (сын Саша и дочь Вика).
"По Запорожью... Если честно, я просто не могла их пропустить. Читала статьи о ребятах, а история Саши Говорухи меня так зацепила, что не попускает до сих пор. Поэтому три семьи, пятеро деток получили от нас внимание, - говорит волонтер. - Вчера по телефону пообщались с мамами Запорожья - и приятно, и наревелась. Они не ожидали, конечно, но столько благодарностей. Влада Дужик - это нечто! Столько радости в голосе, как будто не подарки детям, а... даже не знаю что. Оксана Третьяк поделилась планами старшего сына служить и продолжить дело отца. Невероятные просто!"
Также подарки получили еще две семьи, в которых родители, к счастью, живы и служат в армии. В каждой из этих семей по пять деток. В одной папа воюет до сих пор, а в другой - и папа и мама.
К слову, помогали волонтерам творить праздничные чудеса добрые помощники — демобилизованные военнослужащие, которые подарки помогали покупать, возить, носить, паковать и отправлять. За время деятельности волонтеры и военнослужащие стали крупкой семьей, в которой друг за друга горой.
Читайте также: Украинские волонтеры потрясли мир фотопроектом "Если бы не война"
Фото волонтеров
- Просмотров: 97
Похожие новости