- Хочу от жильцов нашего 14-этажного дома выразить благодарность городской власти - и мэру, и департаменту ЖКХ - за то, что впервые за последние тридцать лет в нашем доме быстро и качественно был осуществлен ремонт широким, так сказать, фронтом. Поштукатурили и покрасили все подъезды, отремонтировали козыр е к над третьим подъездом, старые лифты заменили новыми. И не оставили без внимания крышу - содрали там вс е старь е и настелили новый современный материал - теперь у нас надежная крыша.И особая благодарность Александру Николаевичу Наумову и его бригаде штукатуров и маляров - девчата, наверное, надышались краски, но сделали все замечательно.С наступающим Новым годом поздравляем всех, кого благодарим за работу и внимание к горожанам.