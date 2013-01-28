Кровь, которая находится в донорском банке комбината "Запорожсталь", была сдана сотрудниками предприятия во время специальных донорских дней.- За год у нас было собрано порядка 700 литров крови, - отметил директор по капитальному строительству и инвестициям ПАО "Запорожсталь" Алексей Лебедев. - В начале года мы участвовали в передаче части запасов в рамках благотворительной акции "Любовь милосердствует", а сейчас решили снова помочь детям из детской областной больницы. Я считаю, что это очень важная акция, потому что так мы помогаем детям, которые не могут себе сами помочь. Комбинат "Запорожсталь" был, есть и будет социально-ответственным предприятием, и мы будем и дальше помогать и отзываться на такие обращения. Я хочу всех поздравить с наступающими праздниками и пожелать детям скорейшего выздоровления, а врачам — поменьше работы.К слову, добрые дела, сделанные комбинатом в отделении помнят и с благодарностью вспоминают. Например, несколько лет назад комбинат "Запорожсталь" частично профинансировал приобретение передвижного рентгенаппарата, которым часто пользуются, чтобы больные дети не ходили по другим отделениям.Сегодняшняя передача донорской крови, по словам главного врача детской областной больницы Юрия Борзенко, это неоценимая помощь:- Комментировать сдачу крови для больных людей невозможно. Это доброе дело, которое помогает спасать детские жизни, потому что у пациентов, находящихся в онкогематологии, угнетается свое кровотворение. Поэтому они не в состоянии прожить и двух недель без донорской крови. 45 литров крови, которые передал комбинат "Запорожсталь", поможет спасти, как минимум пять жизней. Это месячный запас отделения онкогематологии.Заведующий отделением Андрей Бородин показал, где в отделении хранятся запасы плазмы, необходимые для детей, а также объяснил, что кровь по предварительному заказу им доставляется из центра переливания 1-2 раза в день. Заказ формируется в зависимости от потребности и количества деток.Отделение онкогематологии детской областной больницы на сегодняшний день одно из лучших отделений во всей Украине. Оно рассчитано на 25 деток, сейчас в нем проходит лечение 23 ребенка. Здесь созданы все условия и для пребывания мам с маленькими детьми — есть кухня, обустроены душевые. В отделении поставили елочку и украсили стены детскими поделками и гирляндами, чтобы хоть как-то подарить маленьким пациентам праздничное настроение....Во время передачи сертификата к врачам присоединилась 6-летняя пациентка Алина Виляева, которая поздравила гостей с наступающими праздниками. Девочка рассказала "Индустриалке", что дети в отделении рады любым гостям — это разнообразие и возможность пообщаться.- Интересно увидеть новых людей, хоть у меня здесь есть хорошая подружка Настя, и вместе нам не скучно лечиться, - рассказала Алина. - Со мной и мама лежит. Я очень надеюсь, что на Новый год буду дома со всей семьей.