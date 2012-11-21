Чтобы у налогоплательщиков не возникло проблем, Государственная фискальная служба Украины установила такой график работы Центров обслуживания плательщиков в новогодние и рождественские праздники:
31 декабря - рабочий день в режиме дежурства до 13.00;
6 января - рабочий день сокращен на один час в соответствии с законодательством о труде;
9 января - рабочий день в режиме дежурства до 18.00;
3, 4, 5 января - рабочие дни в соответствии с утвержденными графиками работы ЦОП;
1, 2, 7, 8 января - выходные дни.
31 декабря - рабочий день в режиме дежурства до 13.00;
6 января - рабочий день сокращен на один час в соответствии с законодательством о труде;
9 января - рабочий день в режиме дежурства до 18.00;
3, 4, 5 января - рабочие дни в соответствии с утвержденными графиками работы ЦОП;
1, 2, 7, 8 января - выходные дни.
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