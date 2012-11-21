31 декабря - рабочий день в режиме дежурства до 13.00;6 января - рабочий день сокращен на один час в соответствии с законодательством о труде;9 января - рабочий день в режиме дежурства до 18.00;3, 4, 5 января - рабочие дни в соответствии с утвержденными графиками работы ЦОП;1, 2, 7, 8 января - выходные дни.