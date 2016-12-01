Как рассказал "Индустриалке" очевидец происшествия, авария произошла на "зебре" у Рижского рынка, что на проспекте 50-летия Победы. С обоих сторон пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора остановились машины, через дорогу пошли люди, в этот момент из-за авто выскочил "Daewoo Lanos" и буквально "смел" женщину. Остановилось отечественное транспортное средство не сразу, водитель вернулся посмотреть, что натворил, а затем с места происшествия скрылся.В дорожно-патрульной полиции уточняют, что в результате аварии пострадала 33-летняя местная жительница, у которой медики диагностировали черепно-мозговую травму, закрытый перелом верхнего левого предплечья и закрытый перелом левой ноги. Женщина была доставлена каретой "скорой" в больницу №1, где находится до сих пор. Правоохранители же продолжают розыск лихача, который сбил пешехода, и просят помощи у горожан, на чьих глазах и произошла авария. Информацию от них ждут по телефонам: 102 или 43-52-87.