Запорожский полицейский стал Дедом Морозом, чтобы подарить праздник дочке погибшего коллеги.
Сотрудники Нацполиции организовали настоящий новогодний праздник для семьи сотрудника правоохранительных органов, который погиб в зоне проведения АТО.
Полицейские с подарками отправились в Васильевку, где живут жена и 3-летняя дочь Анфиса их коллеги — бойца полка "Азов" Сергея Бурлаки, который героически погиб в марте этого года в Донецкой области.
Малышка подарила Деду Морозу танец и стих, а от сказочного дедушки получила сладкий подарок и большого мягкого медведя, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожском доме ребенка появился автомат для выдачи подарков.
Читайте также: В Запорожье воспитанникам реабилитационного центра подарили новогоднее настроение.
Сотрудники Нацполиции организовали настоящий новогодний праздник для семьи сотрудника правоохранительных органов, который погиб в зоне проведения АТО.
Полицейские с подарками отправились в Васильевку, где живут жена и 3-летняя дочь Анфиса их коллеги — бойца полка "Азов" Сергея Бурлаки, который героически погиб в марте этого года в Донецкой области.
Малышка подарила Деду Морозу танец и стих, а от сказочного дедушки получила сладкий подарок и большого мягкого медведя, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожском доме ребенка появился автомат для выдачи подарков.
Читайте также: В Запорожье воспитанникам реабилитационного центра подарили новогоднее настроение.
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