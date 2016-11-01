В Запорожье воры продолжают сливать бензин с автомобилей. Для своих незаконных дел они используют специальное оборудование.
Сотрудники патрульной полиции пресекли еще одну группу нарушителей на месте совершения преступления — с "Дафа" топливо сливалось в "Газель". У подозреваемых копы обнаружили необходимое оборудование для слива бензина и большие канистры с топливом.
Задержанных передали следователям, а их машину опечатали, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", у запорожского водителя появились проблемы из-за топлива.
Читайте также: В Запорожье пьяный водитель на иномарке снес дорожный знак.
Сотрудники патрульной полиции пресекли еще одну группу нарушителей на месте совершения преступления — с "Дафа" топливо сливалось в "Газель". У подозреваемых копы обнаружили необходимое оборудование для слива бензина и большие канистры с топливом.
Задержанных передали следователям, а их машину опечатали, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", у запорожского водителя появились проблемы из-за топлива.
Читайте также: В Запорожье пьяный водитель на иномарке снес дорожный знак.
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