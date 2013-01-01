Как сообщила в. о. начальника Главного управления ГФС в Запорожской области Юлиана Козаченко, количество налоговых проверок в регионе сокращено минимум на 170 или почти на 30%.- Организация аудита фискальной службы основывается на уменьшении фискального давления - налоговые ревизоры идут на проверку или по плану-графику, о чем плательщику сообщается заранее, или вне плана, когда факты нарушения законодательства очевидны. Наша задача - не наказать плательщика, а предотвратить возможные махинации и обеспечить надлежащую уплату налогов, - отметила Юлиана Козаченко.Она также сообщила, что за выявленные в ходе проверок нарушения субъектам доначислено 159,7 млн грн налоговых обязательств, 51,4 млн из которых уже уплачены в бюджеты.В частности, по вопросам соблюдения требований налогового и валютного законодательства осуществлено 136 проверок. В ходе ревизий в бюджет доначислено пени и штрафных санкций 15 млн гривен и уменьшено отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль на 6,5 млн. На данный момент в бюджет уже поступило 8,6 млн.Во время контроля за наличными операциями проведено 300 проверок, по результатам которых сумма доначислений составила более 3,7 млн.К примеру, пренебрежение порядком ведения кассовых операций стоило для одного запорожского предпринимателя несколько десятков тысяч гривен. При проверке субъекта хозяйственной деятельности "А" аудиторы установили, что на объекте наличные расчеты проводились без использования книги учета расчетных операций и расчетной книжки, сами наличные оприходовались. Как следствие - к субъекту применены штрафные санкции на сумму почти 43,5 тысячи гривен, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Запорожской области.