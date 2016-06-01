В Запорожье "Мицубиси Лансер" врезался в дорожный знак и скрылся с места ДТП.
Во время аварии досталось и иномарке - от удара был помят передний бампер и спущено переднее колесо.
Во время отработки территории патрульные обнаружили разбитое авто. Копы установили, что водитель был пьян. Патрульные составили на нарушителя три административных материала, а разбитую иномарку эвакуировали на штрафплощадку, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области в ДТП пострадал маленький ребенок.
Читайте также: В Запорожье женщина-водитель не смогла объехать тепловоз.
Во время аварии досталось и иномарке - от удара был помят передний бампер и спущено переднее колесо.
Во время отработки территории патрульные обнаружили разбитое авто. Копы установили, что водитель был пьян. Патрульные составили на нарушителя три административных материала, а разбитую иномарку эвакуировали на штрафплощадку, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области в ДТП пострадал маленький ребенок.
Читайте также: В Запорожье женщина-водитель не смогла объехать тепловоз.
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