В 2016 году 94 общественных формирования Запорожья и области получили положительное решение относительно вопросов регистрации или внесения изменений в уставные документы.
Стоит отметить, что в реализации проекта в сфере государственной регистрации общественных объединений и организаций фронт-офисами выступали местные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, которых в регионе четыре: два — в Запорожье, и по одному в Бердянске и Мелитополе.
- Специалисты центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи приняли 216 пакетов документов, предоставили 447 консультации, - рассказала журналистам начальник отдела государственной регистрации печатных СМИ и легализации общественных формирований Главного территориального управления юстиции в Запорожской области Людмила Белая.
У фронт-офисов сейчас очень горячая пора — руководители общественных объединений и организаций вносят изменения в уставные документы и массово приносят их на регистрацию.
17 июля 2015 года был принят Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения неприбыльных организаций" № 652-VIII, который внес изменения в ряд нормативно-правовых актов, в частности в пункт 35 подраздела 4 раздела XX "Переходных положений" Налогового кодекса Украины.
Согласно этому пункту, все неприбыльные организации (предприятия и учреждения), чьи учредительные документы не соответствуют требованиям п. 133.4 ст. 133 НКУ, обязаны привести в соответствие свои правоустанавливающие документы, если изменения не будут произведены до 1 января 2017 года, такие организации не будут включены в новый реестр неприбыльных организаций.
Суть изменений заключается в наличии в учредительных документах:
- запрета распределять прибыль между членами общественных организаций;
- положений о том, что в случае ликвидации ОО, все его активы не распределяются между его основателями (членами), а передаются другим общественным организациям соответствующего типа или передаются в доход государства.
Изменения не распространяются только на объединения и ассоциации объединений совладельцев многоквартирных домов. Под действие требований закона подпадают все остальные объединения — общественные организации, творческие союзы, религиозные организации, благотворительные фонды, политические партии, садовые товарищества и многие другие неприбыльные организации.
С учетом того, что, как это у нас обычно бывает, руководители общественных формирований тянули до последнего и многие не вкладываются в определенные законом сроки, Верховная Рада уже приняла закон, согласно которого срок подачи уставных документов с изменениями на государственную регистрацию продлевается на полгода. Но его еще должен подписать Президент.
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Стоит отметить, что в реализации проекта в сфере государственной регистрации общественных объединений и организаций фронт-офисами выступали местные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, которых в регионе четыре: два — в Запорожье, и по одному в Бердянске и Мелитополе.
- Специалисты центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи приняли 216 пакетов документов, предоставили 447 консультации, - рассказала журналистам начальник отдела государственной регистрации печатных СМИ и легализации общественных формирований Главного территориального управления юстиции в Запорожской области Людмила Белая.
У фронт-офисов сейчас очень горячая пора — руководители общественных объединений и организаций вносят изменения в уставные документы и массово приносят их на регистрацию.
17 июля 2015 года был принят Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения неприбыльных организаций" № 652-VIII, который внес изменения в ряд нормативно-правовых актов, в частности в пункт 35 подраздела 4 раздела XX "Переходных положений" Налогового кодекса Украины.
Согласно этому пункту, все неприбыльные организации (предприятия и учреждения), чьи учредительные документы не соответствуют требованиям п. 133.4 ст. 133 НКУ, обязаны привести в соответствие свои правоустанавливающие документы, если изменения не будут произведены до 1 января 2017 года, такие организации не будут включены в новый реестр неприбыльных организаций.
Суть изменений заключается в наличии в учредительных документах:
- запрета распределять прибыль между членами общественных организаций;
- положений о том, что в случае ликвидации ОО, все его активы не распределяются между его основателями (членами), а передаются другим общественным организациям соответствующего типа или передаются в доход государства.
Изменения не распространяются только на объединения и ассоциации объединений совладельцев многоквартирных домов. Под действие требований закона подпадают все остальные объединения — общественные организации, творческие союзы, религиозные организации, благотворительные фонды, политические партии, садовые товарищества и многие другие неприбыльные организации.
С учетом того, что, как это у нас обычно бывает, руководители общественных формирований тянули до последнего и многие не вкладываются в определенные законом сроки, Верховная Рада уже приняла закон, согласно которого срок подачи уставных документов с изменениями на государственную регистрацию продлевается на полгода. Но его еще должен подписать Президент.
Читайте также: Запорожские адвокаты добивались оправдательных приговоров, а также Стало известно, кто из жителей Запорожского края может рассчитывать на бесплатную правовую помощь
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