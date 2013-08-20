Верховная Рада расширила круг субъектов, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь. Закон вступит в действие после подписания Президентом.
- К ранее утвержденным категориям, к которым относятся малообеспеченные лица, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, беспризорные дети, дети, которые могут стать или стали жертвами насилия в семье, ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и члены их семей, лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О беженцах", другие социально незащищенные лица, будут добавлены внутренне перемещенные лица и лица, претендующих на получение такого статуса, а также лица, которые претендуют на получение статуса ветерана войны, в том числе участника боевых действий, - рассказал журналистам директор Второго запорожского местного центра Сергей Витько.
Кроме того, безвозмездная вторичная правовая помощь ветеранам войны, в том числе участникам боевых действий, другим лицам, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", будет предоставляться не только по вопросам их социальной защиты, как это было до сих пор, а по любым вопросам.
По словам Сергея Григорьевича, существенно будет увеличен порог малообеспеченности для получения доступа к бесплатной вторичной правовой помощи. Во-первых, будет учитываться среднемесячный доход человека, который обратился за помощью, а не среднемесячный совокупный доход семьи, как это было до сих пор; во-вторых, бесплатную вторичную помощь можно получить, если доход не превышает двух прожиточных минимумов; в-третьих, инвалид будет иметь право, если получает пенсию или социальную помощь в размере, который не превышает двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (а не если этот размер меньше двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, как это было до сих пор).
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- К ранее утвержденным категориям, к которым относятся малообеспеченные лица, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, беспризорные дети, дети, которые могут стать или стали жертвами насилия в семье, ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и члены их семей, лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О беженцах", другие социально незащищенные лица, будут добавлены внутренне перемещенные лица и лица, претендующих на получение такого статуса, а также лица, которые претендуют на получение статуса ветерана войны, в том числе участника боевых действий, - рассказал журналистам директор Второго запорожского местного центра Сергей Витько.
Кроме того, безвозмездная вторичная правовая помощь ветеранам войны, в том числе участникам боевых действий, другим лицам, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", будет предоставляться не только по вопросам их социальной защиты, как это было до сих пор, а по любым вопросам.
По словам Сергея Григорьевича, существенно будет увеличен порог малообеспеченности для получения доступа к бесплатной вторичной правовой помощи. Во-первых, будет учитываться среднемесячный доход человека, который обратился за помощью, а не среднемесячный совокупный доход семьи, как это было до сих пор; во-вторых, бесплатную вторичную помощь можно получить, если доход не превышает двух прожиточных минимумов; в-третьих, инвалид будет иметь право, если получает пенсию или социальную помощь в размере, который не превышает двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (а не если этот размер меньше двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, как это было до сих пор).
Читайте также: Запорожские адвокаты добились оправдательных приговоров
Фото автора
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