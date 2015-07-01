Всего в четыре местных центра по предоставлению бесплатной правовой вторичной помощи (два открыты в Запорожье, по одному — в Бердянске и Мелитополе) обратился 12251 житель Запорожья и Запорожской области, более 1750 получили адвокатов за счет государства, и с их помощью отстояли свои интересы в суде.Сегодня в системе бесплатной правовой помощи в Запорожской области работает 158 адвокатов. Результатом их кропотливой и профессиональной работы стали 19 оправдательных приговоров или отмен обвинительного приговора и прекращения производства, 20 закрытий производства из-за отсутствия состава преступления, 53 изменения правовой квалификации преступления, 23 уменьшения количества эпизодов обвинения, 479 освобождения от отбывания наказания с испытательным сроком и другие.- За 2016 год Региональный центр для оказания бесплатной вторичной правовой помощи выдал адвокатам 5707 поручений, - проинформировал Павел Наливайко. - Прибытие адвокатов к клиентам происходит в срок, установленный законом – не позднее два часа после задержания, поэтому жалоб относительно несвоевременного прибытия не было.Павел Наливайко проинформировал представителей СМИ о работе мобильных социальных офисов и дистанционных консультативных пунктов, которые обслуживают социально незащищенные слои населения, предоставляя инвалидам, малообеспеченным гражданам, детям-сиротам, участникам боевых действий, переселенцам бесплатные правовые консультации и разъяснения по законодательству.Кстати, в 31 библиотеке Запорожья и области, воспользовавшись программой " Библиомост " , с помощью Skype-связи можно получить ответы на правовые вопросы.В пресс-конференции " Развитие системы предоставления бесплатной правовой помощи. Результат работы и планы на будущее " приняли также участие начальник отдела государственной регистрации печатных средств массовой информации и легализации общественных формирований Главного территориального управления юстиции в Запорожской области Людмила Белая, директор Второго запорожского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Сергей Витько, начальник Васильевского бюро правовой помощи Валентин Лопухов и адвокат Олесь Запорожец, который предоставляет бесплатную вторичную правовую помощь.Фото автора