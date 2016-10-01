Об этом " Индустриалке " рассказал председатель полицейской комиссии при ГУНП в Запорожской области Виктор Нестеренко.- Конкурс проводился в порядке продвижения по службе младшего состава, - уточнил Виктор Викторович. - На собеседовании члены комиссии Алексей Биленко и Николай Зинченко задавали много вопросов по законодательству и сотрудники полиции показали хорошую подготовку, все прошли.По итогам собеседования, а также с учетом результатов аттестации полицейская комиссия составит рейтинг, который будет обнародован на официальном сайте ГУНП в Запорожской области в разделе " Полицейская комиссия "Всего конкурс был объявлен на 36 вакантных должностей среднего состава полиции - в частности, оперуполномоченных, инспекторов - в аппарате главка и его различных подразделениях, назначение на должность осуществляется бессрочно.