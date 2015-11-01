Правоохранители Запорожской области с 1 января должны иметь служебное удостоверение сотрудника полиции и быть одетыми в новую форму, поскольку милицейская атрибутика становится в Украине недействительной.
Как рассказал "Индустриалке" заместитель начальника ГУ Нацполиции в Запорожской области полковник полиции Андрей Долинный, в первую очередь форма появится у участковых офицеров полиции и сотрудников дежурной части.
- До конца января обеспечим сотрудников наружных служб, оперативников пока не одеваем, - уточнил Андрей Владимирович. - Самое главное — служебное удостоверение. Сейчас идет процесс обмена, постараемся успеть.
Напомним, в соответствии с пунктами 17 и 18 Закона Украины "О Национальной полиции", до 31 декабря 2016 года сотрудники полиции могут использовать служебное удостоверение, печати, логотипы и эмблемы милиции и Министерства внутренних дел Украины. Полицейским также разрешается ношение и использование обмундирования, определенного для работников милиции.
А с 1 января 2017 года работник полиции должен носить новую полицейскую форму и иметь при себе удостоверение и жетон сотрудника полиции.
Кстати, с формой для сотрудников полиции, как выяснила "Индустриалка", случаются казусы. Так, по словам нашего источника, обмундирование для мужчин сшили по 52-й размер включительно. Кто не подходит под эти параметры, должен сам искать выход.
Как рассказал "Индустриалке" заместитель начальника ГУ Нацполиции в Запорожской области полковник полиции Андрей Долинный, в первую очередь форма появится у участковых офицеров полиции и сотрудников дежурной части.
- До конца января обеспечим сотрудников наружных служб, оперативников пока не одеваем, - уточнил Андрей Владимирович. - Самое главное — служебное удостоверение. Сейчас идет процесс обмена, постараемся успеть.
Напомним, в соответствии с пунктами 17 и 18 Закона Украины "О Национальной полиции", до 31 декабря 2016 года сотрудники полиции могут использовать служебное удостоверение, печати, логотипы и эмблемы милиции и Министерства внутренних дел Украины. Полицейским также разрешается ношение и использование обмундирования, определенного для работников милиции.
А с 1 января 2017 года работник полиции должен носить новую полицейскую форму и иметь при себе удостоверение и жетон сотрудника полиции.
Кстати, с формой для сотрудников полиции, как выяснила "Индустриалка", случаются казусы. Так, по словам нашего источника, обмундирование для мужчин сшили по 52-й размер включительно. Кто не подходит под эти параметры, должен сам искать выход.
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