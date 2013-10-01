Сегодня, 27 декабря, в большом зале Запорожского горсовета наградили участников и победителей конкурса бизнес-проектов среди молодежи
Этот конкурс в рамках городской программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства проводился с целью реализации интеллектуального потенциала молодежи, поддержки начинающих предпринимателей. Организаторы его — департамент предоставления административных услуг и развития предпринимательства и департамент спорта, семьи и молодежи городского совета.
Конкурс проходил в три этапа — семинары-тренинги, подготовка и написание бизнес-проектов, публичная защита работ. Программа семинаров-тренингов предусматривала не только подготовку участников к правильному оформлению бизнес-проектов, но и предоставляла современные практические знания о ведении бизнеса.
Приоритетными направлениями бизнес-проектов были производство товаров и оказание услуг с использованием энергосберегающих технологий, создание новых рабочих мест, поддержка отечественного производителя. А критериями оценки бизнес-проектов стали оригинальность идеи, инновационные признаки проекта, эффективность использования средств, социальная значимость и общественные результаты реализации проекта, экологические последствия, количество создаваемых рабочих мест. Всего было представлено 24 бизнес-проекта в сфере услуг, сервиса и производства.
По результатам публичной защиты проектов экспертной комиссией в составе представителей бизнеса, городской власти, высших учебных заведений были определены победители, которые получат денежные премии.
По решению комиссии призовые места распределились следующим образом.
І место – Евгения Макаренкова, бизнес-проект "Открытие мини - салона красоты "Юджиния" (премия 10 000 гривен)
ІІ место – Алексей Шульга, бизнес-проект "Предоставление бытовых услуг населению "Aleksman" (премия 7 000 гривен)
ІІІ место – Софья Тараканова, бизнес-проект "Феерия песка" (премия 5 000 гривен).
Всех участников с их первыми шагами в бизнесе поздравил заместитель городского головы Валерий Эделев и вручил им дипломы и денежные сертификаты победителям. При этом он отметил, что в бизнесе нужно добиваться успеха до 35 лет, пока молодой, иначе потом будет поздно.
- От имени городского головы поздравляю вас с достойной защитой своих бизнес-проектов. Желаю вам не утратить свой энтузиазм. Городская власть готова поддерживать ваши идеи и проекты в сфере предпринимательства и не только. Ваши усилия помогают развивать наш город, делать его лучше, - подчеркнул Валерий Эделев.
Победительница конкурса Евгения Макаренкова в интервью "Индустриалке" рассказала, как у нее возникла идея своего бизнес-проекта.
"Мода и красота никогда не умрут", - подумала Евгения и решила открыть салон красоты. Да не простой, а одновременно и с детской комнатой при нем. В таком случае, пока молодые мамы будут наводить красоту, а детей дома не с кем оставить, дети будут тут же, с ними. Опытные воспитатели в детской комнате будут проводить с малышами различные развивающие игры. Таким образом, проект предусматривает создание новых рабочих мест и, кроме того, имеет социальную направленность.
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Этот конкурс в рамках городской программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства проводился с целью реализации интеллектуального потенциала молодежи, поддержки начинающих предпринимателей. Организаторы его — департамент предоставления административных услуг и развития предпринимательства и департамент спорта, семьи и молодежи городского совета.
Конкурс проходил в три этапа — семинары-тренинги, подготовка и написание бизнес-проектов, публичная защита работ. Программа семинаров-тренингов предусматривала не только подготовку участников к правильному оформлению бизнес-проектов, но и предоставляла современные практические знания о ведении бизнеса.
Приоритетными направлениями бизнес-проектов были производство товаров и оказание услуг с использованием энергосберегающих технологий, создание новых рабочих мест, поддержка отечественного производителя. А критериями оценки бизнес-проектов стали оригинальность идеи, инновационные признаки проекта, эффективность использования средств, социальная значимость и общественные результаты реализации проекта, экологические последствия, количество создаваемых рабочих мест. Всего было представлено 24 бизнес-проекта в сфере услуг, сервиса и производства.
По результатам публичной защиты проектов экспертной комиссией в составе представителей бизнеса, городской власти, высших учебных заведений были определены победители, которые получат денежные премии.
По решению комиссии призовые места распределились следующим образом.
І место – Евгения Макаренкова, бизнес-проект "Открытие мини - салона красоты "Юджиния" (премия 10 000 гривен)
ІІ место – Алексей Шульга, бизнес-проект "Предоставление бытовых услуг населению "Aleksman" (премия 7 000 гривен)
ІІІ место – Софья Тараканова, бизнес-проект "Феерия песка" (премия 5 000 гривен).
Всех участников с их первыми шагами в бизнесе поздравил заместитель городского головы Валерий Эделев и вручил им дипломы и денежные сертификаты победителям. При этом он отметил, что в бизнесе нужно добиваться успеха до 35 лет, пока молодой, иначе потом будет поздно.
- От имени городского головы поздравляю вас с достойной защитой своих бизнес-проектов. Желаю вам не утратить свой энтузиазм. Городская власть готова поддерживать ваши идеи и проекты в сфере предпринимательства и не только. Ваши усилия помогают развивать наш город, делать его лучше, - подчеркнул Валерий Эделев.
Победительница конкурса Евгения Макаренкова в интервью "Индустриалке" рассказала, как у нее возникла идея своего бизнес-проекта.
"Мода и красота никогда не умрут", - подумала Евгения и решила открыть салон красоты. Да не простой, а одновременно и с детской комнатой при нем. В таком случае, пока молодые мамы будут наводить красоту, а детей дома не с кем оставить, дети будут тут же, с ними. Опытные воспитатели в детской комнате будут проводить с малышами различные развивающие игры. Таким образом, проект предусматривает создание новых рабочих мест и, кроме того, имеет социальную направленность.
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