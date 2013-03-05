95-летие Запорожский областной краеведческий музей отметил в обновленном Круглом зале, где воссоздали историческую обстановку некогда располагавшегося здесь зала заседаний земской управы.
Музейщики принимали поздравления от областной власти и коллег. Был и музыкальный подарок — студенты музучилища имени Майбороды играли на бандурах.
Заведующая отделом истории края, археолог Зоя Попандопуло — старожил, работает в краеведческом музее 43 года.
- Вся история музея в этом здании, с 1977 года, прошла перед моими глазами, хотя я начинала работать в здании нынешней студенческой поликлиники в 1973 году, - рассказала "Индустриалке" Зоя Харитоновна. - А музей переселился туда в 1964 году. Это тоже старинный особняк, дом Бадовского.
К слову, когда строили здание земской управы, а оно построено в 1915 году, здесь предусматривалось помещение под музей и здесь собирались первые музейные коллекции. Основателем нашего музея был Яков Новицкий. В декабре 1921 года, по архивным данным, три сотрудника музея во главе с Новицким (он был первым директором музея) получили первую зарплату. Отсюда и ведем свое начало. Правда, конкретное число там не указано, поэтому декабрь - фактически наш праздник в любой день!
Нужно было очень много усилий, чтобы музей получил нынешнее здание. Наша коллекция росла, предыдущее помещение было маленькое. И в итоге, когда облисполком и компартия ушли из здания, мы выиграли его в конкурсе. И у нас ходит такая полулегенда, хотя это практически правда — у нас это здание пытались отобрать другие организации, и тогда мы обратились к старым запорожским большевикам, которые еще участвовали в революции, гражданской войне. Это был 1977 год. Большевики очень активно участвовали, чтобы музей получил здание бывшей земской управы, написали письмо Брежневу на пленум ЦК КПСС. А поскольку Брежнев после войны работал в Запорожье и у него в этом здании был кабинет, он распорядился — отдать музею!
На здание все равно были поползновения. И тогда Георгий Шаповалов, который был нашим директором и преподавал в университете, пригласил сюда студентов, и мы все дружно начали ломать стены — здесь было много кабинетов, разделенных временными перегородками. И только в 1980 году нас наконец начали финансировать, начался ремонт. А первые экспозиции — залы археологии - мы открыли в 1991 году.
- Сегодня в музее работает около 25 залов, где представлено больше 16 тысяч экспонатов, а в целом в нашем музее хранится больше 140 тысяч экспонатов, - говорит нынешний директор краеведческого музея Михаил Мордовской. - В этом году мы провели реэкспозицию в зале Нестора Махно, теперь тематика там намного шире. Экспозиция называется "Запорожье на сломе империй: 1914 - 1921 годы". Это пример новой, более полной трактовки истории нашего края. В следующем году планируем сделать реэкспозицию еще в нескольких залах — будет много нового и интересного.
Фото автора
Музейщики принимали поздравления от областной власти и коллег. Был и музыкальный подарок — студенты музучилища имени Майбороды играли на бандурах.
Заведующая отделом истории края, археолог Зоя Попандопуло — старожил, работает в краеведческом музее 43 года.
- Вся история музея в этом здании, с 1977 года, прошла перед моими глазами, хотя я начинала работать в здании нынешней студенческой поликлиники в 1973 году, - рассказала "Индустриалке" Зоя Харитоновна. - А музей переселился туда в 1964 году. Это тоже старинный особняк, дом Бадовского.
К слову, когда строили здание земской управы, а оно построено в 1915 году, здесь предусматривалось помещение под музей и здесь собирались первые музейные коллекции. Основателем нашего музея был Яков Новицкий. В декабре 1921 года, по архивным данным, три сотрудника музея во главе с Новицким (он был первым директором музея) получили первую зарплату. Отсюда и ведем свое начало. Правда, конкретное число там не указано, поэтому декабрь - фактически наш праздник в любой день!
Нужно было очень много усилий, чтобы музей получил нынешнее здание. Наша коллекция росла, предыдущее помещение было маленькое. И в итоге, когда облисполком и компартия ушли из здания, мы выиграли его в конкурсе. И у нас ходит такая полулегенда, хотя это практически правда — у нас это здание пытались отобрать другие организации, и тогда мы обратились к старым запорожским большевикам, которые еще участвовали в революции, гражданской войне. Это был 1977 год. Большевики очень активно участвовали, чтобы музей получил здание бывшей земской управы, написали письмо Брежневу на пленум ЦК КПСС. А поскольку Брежнев после войны работал в Запорожье и у него в этом здании был кабинет, он распорядился — отдать музею!
На здание все равно были поползновения. И тогда Георгий Шаповалов, который был нашим директором и преподавал в университете, пригласил сюда студентов, и мы все дружно начали ломать стены — здесь было много кабинетов, разделенных временными перегородками. И только в 1980 году нас наконец начали финансировать, начался ремонт. А первые экспозиции — залы археологии - мы открыли в 1991 году.
- Сегодня в музее работает около 25 залов, где представлено больше 16 тысяч экспонатов, а в целом в нашем музее хранится больше 140 тысяч экспонатов, - говорит нынешний директор краеведческого музея Михаил Мордовской. - В этом году мы провели реэкспозицию в зале Нестора Махно, теперь тематика там намного шире. Экспозиция называется "Запорожье на сломе империй: 1914 - 1921 годы". Это пример новой, более полной трактовки истории нашего края. В следующем году планируем сделать реэкспозицию еще в нескольких залах — будет много нового и интересного.
Фото автора
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