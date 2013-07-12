В этом году сотрудники Центра уделяли повышенное внимание своевременному предоставлению социальной помощи одиноким матерям, семьям с новорожденными детьми, демобилизованным участникам антитеррористической операции, внутренне перемещенным лицам. Вниманием и заботой Центра были охвачены более 20 тысяч запорожцев.Благодаря своевременной поддержке социальных работников 129 новорожденных детей остались на воспитание в биологической семьи, 1293 одинокие матери оформили надлежащие социальные выплаты, более 2500 горожан воспользовались услугами Службы экстренной психологической помощи " Телефон доверия " .Под социальным сопровождением Центра соцслужб находилось 128 семей и отдельных граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Все они получали необходимую помощь. В результате проделанной работы большая часть этих семей была снята с социального сопровождения в связи с полученными положительными результатами.С сентября 2016 года начал работу Центр дневного пребывания для ВИЧ- инфицированных детей и детей из семей, которых затронула проблема ВИЧ/СПИД.В ходе обсуждения отмечалось, что наиболее проблемным вопросом, который предстоит решить в наступающем 2017 году, является обеспечение стабильной работы центра социальных служб для семьи, детей и молодежи в условиях реформирования, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины и Министерства социальной политики, принятого в 2016 году. В планах взаимодействия с общественностью – объединение усилий в вопросе модернизации Службы экстренной психологической помощи " Телефон доверия " , создание возможностей для предоставления консультаций через интернет с использованием социальных сетей, Skype.