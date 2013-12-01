К воспитанникам Запорожского областного центра социально-психологической реабилитации детей новогоднее праздничное настроение пришло уже сегодня. С веселыми утренниками и, конечно же, настоящими друзьями.
- В эти дни каждый ребенок ждет подарков и какого-то чуда, но для нас главное, чтобы у ребенка была семья, - сказала директор центра Ольга Кучер. - Мы уже 18 лет, со дня основания центра, очень хорошо дружим с меткомбинатом "Запорожсталь", который на протяжении года нам очень хорошо помогает. В этом году они помогли нам отремонтировать прачечную, установили очень красивую входную дверь в здание, сделали и козырек. На День святого Николая наши детки побывали в ДК металлургов на празднике.
Приятно то, что люди, невзирая на плотный график работы, находят время, чтобы приезжать на наши праздники. Сегодня они привезли 60 кг мандаринов, сладкий подарок каждому ребенку. Я горжусь, что у нас есть такие друзья.
Ольга Кучер также отметила, что шефы не просто приезжают на концерты, но и общаются с детками, а малыши охотно отвечают им взаимностью.
- У нас на заводе весь коллектив как очень большая семья, она такая же дружная как и ваша. Вы нас сегодня встретили такие красивые, с такими веселыми песнями и танцами, поэтому мы не могли приехать с пустыми руками, - сказал детям начальник управления социальной сферы ПАО "Запорожсталь" Александр Пшеничный. - Мы знаем, что вы очень любите подарки, поэтому для вас привезли много сладостей и мандаринок. Мы желаем, чтобы вы дождались Деда Мороза и он исполнил все ваши желания.
После праздника Александр Пшеничный рассказал "Индустриалке", что каждый запорожсталевец считает себя помощником Деда Мороза.
- Для каждого ребенка один из самых ожидаемых праздников — это Новый год, потому что каждый из них написал письмо Деду Морозу с просьбой о каких-то классных подарках, а мы, как помощники Деда Мороза, можем подарить детям много радости. Сегодня мы привезли им сладкие подарки и мандарины, это те вкусности, которые любит каждый ребенок, - сказал Александр Пшеничный. - Мы уверены, что в новом году каждый из них добьется новых успехов, каждый обретет что-то хорошее, и наступающий год будет радостным для всех.
Ребята подготовили очень много песен и танцев, стихов, театрализованное представление. Видно, что они готовились долго и старательно.
На сегодня в центре реабилитацию проходит 58 детей. В этом году центр был очень переполнен, бывало, что одновременно здесь находилось до 70 детей в возрасте с 3 до 18 лет.
Здесь живут дети, лишенные родительской опеки, дети-сироты. Каждый ребенок находится в центре до 9 месяцев, этот период дает возможность адаптировать его к проживанию в новой семье, за это время и родные родители могут одуматься, но, к сожалению, такое случается крайне редко.
Как писала "Индустриалка", традиционно к новогодним праздникам комбинат "Запорожсталь" подготовил 6400 сладких подарков для детей сотрудников и воспитанников детских подшефных учреждений.
Фото автора.
- В эти дни каждый ребенок ждет подарков и какого-то чуда, но для нас главное, чтобы у ребенка была семья, - сказала директор центра Ольга Кучер. - Мы уже 18 лет, со дня основания центра, очень хорошо дружим с меткомбинатом "Запорожсталь", который на протяжении года нам очень хорошо помогает. В этом году они помогли нам отремонтировать прачечную, установили очень красивую входную дверь в здание, сделали и козырек. На День святого Николая наши детки побывали в ДК металлургов на празднике.
Приятно то, что люди, невзирая на плотный график работы, находят время, чтобы приезжать на наши праздники. Сегодня они привезли 60 кг мандаринов, сладкий подарок каждому ребенку. Я горжусь, что у нас есть такие друзья.
Ольга Кучер также отметила, что шефы не просто приезжают на концерты, но и общаются с детками, а малыши охотно отвечают им взаимностью.
- У нас на заводе весь коллектив как очень большая семья, она такая же дружная как и ваша. Вы нас сегодня встретили такие красивые, с такими веселыми песнями и танцами, поэтому мы не могли приехать с пустыми руками, - сказал детям начальник управления социальной сферы ПАО "Запорожсталь" Александр Пшеничный. - Мы знаем, что вы очень любите подарки, поэтому для вас привезли много сладостей и мандаринок. Мы желаем, чтобы вы дождались Деда Мороза и он исполнил все ваши желания.
После праздника Александр Пшеничный рассказал "Индустриалке", что каждый запорожсталевец считает себя помощником Деда Мороза.
- Для каждого ребенка один из самых ожидаемых праздников — это Новый год, потому что каждый из них написал письмо Деду Морозу с просьбой о каких-то классных подарках, а мы, как помощники Деда Мороза, можем подарить детям много радости. Сегодня мы привезли им сладкие подарки и мандарины, это те вкусности, которые любит каждый ребенок, - сказал Александр Пшеничный. - Мы уверены, что в новом году каждый из них добьется новых успехов, каждый обретет что-то хорошее, и наступающий год будет радостным для всех.
Ребята подготовили очень много песен и танцев, стихов, театрализованное представление. Видно, что они готовились долго и старательно.
На сегодня в центре реабилитацию проходит 58 детей. В этом году центр был очень переполнен, бывало, что одновременно здесь находилось до 70 детей в возрасте с 3 до 18 лет.
Здесь живут дети, лишенные родительской опеки, дети-сироты. Каждый ребенок находится в центре до 9 месяцев, этот период дает возможность адаптировать его к проживанию в новой семье, за это время и родные родители могут одуматься, но, к сожалению, такое случается крайне редко.
Как писала "Индустриалка", традиционно к новогодним праздникам комбинат "Запорожсталь" подготовил 6400 сладких подарков для детей сотрудников и воспитанников детских подшефных учреждений.
Фото автора.
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