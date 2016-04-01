Руководителем отдела назначен участник боевых действий Роман Крупеницкий, бывший командир расформированного батальона патрульно-постовой службы. До своего назначения подполковник полиции Крупеницкий работал в управлении патрульной полиции Запорожья, которую помогал создавать.Группы, созданные в 14 территориальных подразделениях, будут патрулировать местность, что особенно важно с учетом криминогенной ситуации и того, что Запорожская область является прифронтовой.Кроме того, патрульные полицейские будут выполнять часть функций, которые ранее были закреплены за участковыми инспекторами, сотрудниками полиции по делам детей, а также обеспечивать безопасность дорожного движения.Подобная универсализация позволит максимально приблизить полицейских к населению и оказать всю возможную помощь в сложных ситуациях.Фото: отдел коммуникаций ГУНП в Запорожской области