Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что на трамвайных рельсах по улице Базарной мужчина лег под колеса трамвая.
Таким образом гражданин перекрыл движение транспорта.
Сотрудники патрульной полиции проверили все трамвайные остановки по улице Базарной и никого не обнаружили, сообщили "Индустриалке" в пресс-службе патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье женщина ради спасения мужа бросилась на автомобиль патрульных.
Читайте также: В Запорожье подорожает проезд на одном из маршрутов.
Таким образом гражданин перекрыл движение транспорта.
Сотрудники патрульной полиции проверили все трамвайные остановки по улице Базарной и никого не обнаружили, сообщили "Индустриалке" в пресс-службе патрульной полиции Запорожья.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье женщина ради спасения мужа бросилась на автомобиль патрульных.
Читайте также: В Запорожье подорожает проезд на одном из маршрутов.
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