Так еще 20 декабря нападению подверглась машина мелитопольца Романа. В его "Mercedes-Benz", оставленном на стоянке неизвестный разбил боковое стекло и вытащил из салона женскую сумку. Этот момент оказался запечатлен на камеру видеонаблюдения. Запись горожанин передал в полицию, но и сам не сидит сложа руки, обещая вознаграждение за помощь в поимке преступника.Также сегодня днем о автомобильной краже рассказала в соцсети студентка Ксения. По словам девушки, вместе с родителями она сегодня забирала вещи из общежития, но довезти их домой в целости и сохранности не получилось- Из общаги поехали с семьей на рынок, приходим, а эти твари забрали мою одежду и обувь!!! - пишет девушка. - Из "Жигулей!"!! Я покупала одежду и обувь на стипендию, семья небогатая и вот тебе раз. Носите, продавайте, что хотите делайте, вам вс е вернется.Еще одни мелитопольцы лишились своего имущества буквально за 10 минут, оставив авто на стоянке у крупного городского супермаркета. Дверцу их машины взломали, вытащив сумку с документами и наличностью, а потом злоумышленники начали вымогать за их возврат награду.- Через некоторое время звонит какой-то мужик и требует 3 000 гривен, мол, как только деньги будут на карточке, сообщу вам адрес, где лежит пропавшая сумка, - поясняет детали пострадавшая. - А затем в соцсети мне пишет девушка, что якобы она нашла наши документы. Она нам, действительно, вернула водительское удостоверение и паспорт за 200 гривен, а сумку, ключи от квартиры и деньги - нет. И тут снова звонок от мужчины, который настаивает, что может вернуть все, что у нас украдено. Даже не знаю, что думать, просто хочу сказать, ребята, будьте осторожны, вор работает очень быстро и так, что никто не видит, вычисляя машины без сигнализации. А потом, по всей видимости, выбрасывает документы, но вас обнадеживает, что все ваши вещи у него, настаивает на переводе денег без каких-либо гарантий.