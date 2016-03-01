В Запорожье подорожает проезд на социальном маршруте № 38 ("ДК ЗАлК" - ул.Рубана - "ДК ЗАлК").
Решение об увеличении тарифа планируют принять на заседании исполкома горсовета.
Таким образом, цена проезда на маршруте, который фактически заменяет троллейбусы для жителей Хортицкого района и бесплатно перевозит значительное количество льготников, для обычных пассажиров вырастет с 2,5 грн. до 3 грн.
Деньги от увеличения тарифа планируется направить на выплату зарплаты сотрудникам КП "Запорожэлектротранс" и техническое обеспечение устойчивой работы автобусов предприятия.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье появился новый маршрут с большими и удобными автобусами, соединяющий Южный и Бородинский микрорайоны.
Читайте также: В спальном районе Запорожья наливайку открыли прямо в многоэтажке.
Решение об увеличении тарифа планируют принять на заседании исполкома горсовета.
Таким образом, цена проезда на маршруте, который фактически заменяет троллейбусы для жителей Хортицкого района и бесплатно перевозит значительное количество льготников, для обычных пассажиров вырастет с 2,5 грн. до 3 грн.
Деньги от увеличения тарифа планируется направить на выплату зарплаты сотрудникам КП "Запорожэлектротранс" и техническое обеспечение устойчивой работы автобусов предприятия.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье появился новый маршрут с большими и удобными автобусами, соединяющий Южный и Бородинский микрорайоны.
Читайте также: В спальном районе Запорожья наливайку открыли прямо в многоэтажке.
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