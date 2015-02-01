В Запорожье пропала 17-летняя Виктория Шейко.
Вчера, 26 декабря, Вика ушла из дома и до настоящего времени о девушке ничего не известно.
Приметы: на вид девушке 18-20 лет, рост 170-175, худощавого телосложения, темные длинные волосы, светло-серые глаза.
Особые приметы: родимое пятно на левой ягодице.
Всех, кому известна информация о Виктории, просят сообщать по телефонам: (061) 286-91-43, (095) 138-35-98 и ли 102.
А также по номеру телефона волонтера Владимира: (098) 158-65-19.
Как писала "Индустриалка", сотрудники полиции совместно с волонтерами разыскивают 13-летнего Даниила Ипатько.
Вчера, 26 декабря, Вика ушла из дома и до настоящего времени о девушке ничего не известно.
Приметы: на вид девушке 18-20 лет, рост 170-175, худощавого телосложения, темные длинные волосы, светло-серые глаза.
Особые приметы: родимое пятно на левой ягодице.
Всех, кому известна информация о Виктории, просят сообщать по телефонам: (061) 286-91-43, (095) 138-35-98 и ли 102.
А также по номеру телефона волонтера Владимира: (098) 158-65-19.
Как писала "Индустриалка", сотрудники полиции совместно с волонтерами разыскивают 13-летнего Даниила Ипатько.
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