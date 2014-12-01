С подарками и поздравлениями на новогодний утренник от ПАО " Запорожсталь " приехали финансовый директор Марья Васильева и коммерческий директор Андрей Акулич.- Мы подарили мандарины, потому что Новый год — главный для детей праздник, и у каждого ребенка он ассоциируется со счастьем, радостью, ожиданием сюрприза, ароматом хвои и мандаринами, - отметила " Индустриалке " Марья Васильева. - Хочется, чтобы у детей на Новый год было особенно хорошее настроение. Мы счастливы видеть, как они радуются нашим подаркам. " Запорожсталь " всегда помогает своим подшефном детским учреждениям. И в " Солнышке " мы частые гости. Для нас видеть отдачу от детей — это, поверьте, самое главное счастье, которое может быть.Были и подарки от других гостей. Так, представители ЧАО "Запорожкокс" тоже стали помощниками Деда Мороза и подарили детям старшей группы (им по пять-шесть лет) разные игрушки — дети заранее заказывали то, о чем мечтают.А воспитанники старшей группы отблагодарили гостей небольшим концертом. Выступление стало для детей и развлечением — с ними танцевали и играли Дед Мороз, Снегурочка и игрушечная ворона Каркуша. Раздачу сладостей превратили в оригинальный увлекательный процесс — соорудили автомат, который выдавал каждому ребенку подарок. А все мандарины и сладости от комбината " Запорожсталь " ребята будут есть вплоть до Крещения.- Комбинат " Запорожсталь " опекает наш дом ребенка многие годы, я благодарна этой поддержке, - отметила " Индустриалке " главный врач дома ребенка " Солнышко " Елена Лебедева. - Какой же Новый год без мандаринок? Дети их очень любят. Праздники для наших воспитанников начались со Дня Святого Николая, когда у нас были мандарины и новогодние подарки от " Запорожстали " , дети ходили на новогодний утренник во Дворец культуры металлургов. При поддержке " Запорожстали " мы сделали ремонт в группах, отремонтировали прачечную, закупили тротуарную плитку для детской инклюзивной площадки, которая появится в следующем году....Сейчас в " Солнышке " 251 воспитанник - от двух месяцев до семи лет.Фото Александра Прилепы