Изначально "Таврия", водитель которой проигнорировал требование полицейских об остановке, скрылась с места события, но его догнали. Вместо документов нарушитель предложил патрульным взятку, но и это его не спасло.Мужчина сообщил копам, что все его документы находятся у жены и живут они неподалеку. Патрульные попросили, чтобы водитель пригласил на место события свою супругу с документами, но вместо женщины к автомобилю нарушителя пришли трое его друзей. Молодые люди начали морочить голову полицейским, а водитель снова попытался убежать и снова не вышло. В этот раз патрульные уже одели на пьяного дебоширу наручники, посадили его в служебное авто и повезли в райотдел. И тут появилась жена нарушителя. Женщина бросилась на капот движущего автомобиля патрульной полиции и вцепилась в дворники. В результате рискованного прыжка, женщина отломала два дворника с креплениями, а сама упала на асфальт.Жену водителя-дебоширы задержал другой экипаж, но женщина не сдавалась. Она начала имитировать приступы. Патрульные вызвали на место события следователей и "скорую".В итоге, на водителя были составлены админматериалы: постановление по ч.1 ст.126 (отсутствие водительского удостоверения) и протокол по ч.1 ст.130 (управление в состоянии опьянения), а его машину эвакуировали на штрафплощадку.Его жену отвезли в больницу, а потом в райотдел, где на нее также составили админматериалы за повреждение служебного автомобиля, сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.