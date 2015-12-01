33-летняя жительница Мелитополя обогатила мошенника на 23 тыс грн.
Днем на мобильный телефон женщины пришло смс, в котором сообщалось, что она стала счастливым обладателем иномарки.
Интересно, что "счастливица" ни минуты не сомневалась, что действительно выиграла машину. Доверчивая женщина тут же узнала подробности получения своего супер-приза и согласилась заплатить государственную пошлину и налоги. Два дня она общалась по телефону с аферистом, который выманил у нее 23 тыс. грн.
Разумеется, никакое авто женщина так и не получила.
Правоохранители разыскивают мошенника и призывают запорожцев не быть такими наивными, сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье не сработала схема "Вы выиграли автомобиль".
Читайте также: Запорожцам поступают тревожные звонки из полиции.
Днем на мобильный телефон женщины пришло смс, в котором сообщалось, что она стала счастливым обладателем иномарки.
Интересно, что "счастливица" ни минуты не сомневалась, что действительно выиграла машину. Доверчивая женщина тут же узнала подробности получения своего супер-приза и согласилась заплатить государственную пошлину и налоги. Два дня она общалась по телефону с аферистом, который выманил у нее 23 тыс. грн.
Разумеется, никакое авто женщина так и не получила.
Правоохранители разыскивают мошенника и призывают запорожцев не быть такими наивными, сообщает ОК ГУ Нацполиции в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье не сработала схема "Вы выиграли автомобиль".
Читайте также: Запорожцам поступают тревожные звонки из полиции.
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