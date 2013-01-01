В декабре управлением социальной защиты населения городского совета материальная помощь выплачена 208 военнослужащим - участникам боевых действий в антитеррористической операции, которые стали на учет в управлениях труда и социальной защиты населения Запорожского городского совета по районам в ноябре и декабре 2016 года.Всего в 2016 году подобную помощь получили 1667 человек.В управлении социальной защиты населения городского совета отмечают, что в следующем году планируется продолжение выплаты данной материальной помощи для поддержки участников антитеррористической операции получивших статус участника боевых действий, инвалида войны, которые станут на уч е т в 2017 году, сообщает сайт мэрии.