Пограничники Бердянского отряда остановили автомобиль "БМВ", водитель которого незаконно получил доверенность на управление этим транспортным средством.
Иномарка ехала с оккупированной территории Крыма на материковую часть Украины. Военнослужащие установили, что 41-летний житель Донецкой области получил доверенность на право управления машиной без присутствия владельца.
Задержанный автомобиль и документы были переданы сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба Бердянского пограничного отряда.
Как писала "Индустриалка", пограничники разоблачили очередного нарушителя.
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Иномарка ехала с оккупированной территории Крыма на материковую часть Украины. Военнослужащие установили, что 41-летний житель Донецкой области получил доверенность на право управления машиной без присутствия владельца.
Задержанный автомобиль и документы были переданы сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба Бердянского пограничного отряда.
Как писала "Индустриалка", пограничники разоблачили очередного нарушителя.
Читайте также: Браконьеры в районе Бердянской косы наловили рыбы более, чем на 1,4 миллиона гривен.
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