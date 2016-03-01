В Запорожской областной государственной администрации состоялось вручение сертификатов на получение компьютеров и лицензированного программного обеспечения для школ Запорожья и Запорожской области.
Учебные заведения получат компьютеры в рамках соглашения между правительствами Украины и КНР, средства на это были предусмотрены в государственном бюджете.
Школы Запорожья в рамках этой программы получат 133 персональных компьютера и программное обеспечение к ним. Программой охвачены одиннадцать общеобразовательных учебных заведений в разных районах областного центра. Это школы №№3, 64, 83, 90, 95 и другие. Главными критериями при отборе школ стало их участие в конкурсе GoCamps, проведение мероприятий в рамках Года английского языка в Украине и другое. До конца текущего года представители территориальных отделов образования смогут получить компьютерную технику.
Это лишь один из этапов обновления компьютерной техники в школах Запорожья, сообщает сайт мэрии.
Как писала "Индустриалка", в этом году городская власть приобрела для запорожских школ за средства городского бюджета 111 компьютерных класса. Это 1332 персональных компьютера. На их закупку из городского бюджета было выделено 17,8 миллиона гривен.
Учебные заведения получат компьютеры в рамках соглашения между правительствами Украины и КНР, средства на это были предусмотрены в государственном бюджете.
Школы Запорожья в рамках этой программы получат 133 персональных компьютера и программное обеспечение к ним. Программой охвачены одиннадцать общеобразовательных учебных заведений в разных районах областного центра. Это школы №№3, 64, 83, 90, 95 и другие. Главными критериями при отборе школ стало их участие в конкурсе GoCamps, проведение мероприятий в рамках Года английского языка в Украине и другое. До конца текущего года представители территориальных отделов образования смогут получить компьютерную технику.
Это лишь один из этапов обновления компьютерной техники в школах Запорожья, сообщает сайт мэрии.
Как писала "Индустриалка", в этом году городская власть приобрела для запорожских школ за средства городского бюджета 111 компьютерных класса. Это 1332 персональных компьютера. На их закупку из городского бюджета было выделено 17,8 миллиона гривен.
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