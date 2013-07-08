Запорожская областная станция переливания крови была основана в июле 1944 года. Адрес этого, без преувеличения, жизненно важного медицинского учреждения - улица Леонида Жаботинского, 32. Это, если ехать по проспекту Соборному, остановки общественного транспорта "Улица Мира" или "Улица Сталеваров"., в день на станцию приходят около 50 доноров. В этом году они сдавали кровь 15000 раз. Обычно у донора берут 300-400 миллилитров крови. Подготовка к этой процедуре длится примерно полчаса - все доноры проходят медицинское освидетельствование.Станция переливания крови – специализированное медицинское учреждение с многолетним опытом работы и богатыми традициями.Его задача – организация донорства, заготовка, переработка и хранение донорской крови, изготовление из нее препаратов и компонентов, необходимых для спасения жизни больных, а также организация рационального использования компонентов и препаратов крови в лечебно-профилактических учреждениях.Выдача компонентов и препаратов крови производится круглосуточно через службу экспедиции, находящейся на территории станции. Это позволяет оперативно обеспечивать больницы и родильные дома плазмой и эритроцитами. Высокий профессиональный уровень врачей, работающих на станции, и современные методики обеспечивают максимальную безопасность донорам и пациентам.Новейшие методики обследования, забора и хранения крови дают возможность своевременно поставлять в медицинские учреждения области качественные компоненты и препараты крови.Как сказали мне на областной станции переливания крови, регистрация доноров проводится в будние дни с 8 до 13, им надо иметь при себе паспорт и идентификационный код, жителям области – иметь справку об эпидокружении от врача-инфекциониста центральной районной поликлиники по месту жительства.ВИДЕО:Фото и видео автора