На Запорожской областной станции переливания крови говорят, что лишней крови не бывает
Запорожская областная станция переливания крови была основана в июле 1944 года. Адрес этого, без преувеличения, жизненно важного медицинского учреждения - улица Леонида Жаботинского, 32. Это, если ехать по проспекту Соборному, остановки общественного транспорта "Улица Мира" или "Улица Сталеваров".
Как рассказала "Индустриалке" заведующая отделом комплектования донорских кадров областной станции переливания крови Елена Боловинова, в день на станцию приходят около 50 доноров. В этом году они сдавали кровь 15000 раз. Обычно у донора берут 300-400 миллилитров крови. Подготовка к этой процедуре длится примерно полчаса - все доноры проходят медицинское освидетельствование.
Станция переливания крови – специализированное медицинское учреждение с многолетним опытом работы и богатыми традициями.
Его задача – организация донорства, заготовка, переработка и хранение донорской крови, изготовление из нее препаратов и компонентов, необходимых для спасения жизни больных, а также организация рационального использования компонентов и препаратов крови в лечебно-профилактических учреждениях.
Выдача компонентов и препаратов крови производится круглосуточно через службу экспедиции, находящейся на территории станции. Это позволяет оперативно обеспечивать больницы и родильные дома плазмой и эритроцитами. Высокий профессиональный уровень врачей, работающих на станции, и современные методики обеспечивают максимальную безопасность донорам и пациентам.
Новейшие методики обследования, забора и хранения крови дают возможность своевременно поставлять в медицинские учреждения области качественные компоненты и препараты крови.
Как сказали мне на областной станции переливания крови, регистрация доноров проводится в будние дни с 8 до 13, им надо иметь при себе паспорт и идентификационный код, жителям области – иметь справку об эпидокружении от врача-инфекциониста центральной районной поликлиники по месту жительства.
ВИДЕО: Доноры сдают кровь
Фото и видео автора
Запорожская областная станция переливания крови была основана в июле 1944 года. Адрес этого, без преувеличения, жизненно важного медицинского учреждения - улица Леонида Жаботинского, 32. Это, если ехать по проспекту Соборному, остановки общественного транспорта "Улица Мира" или "Улица Сталеваров".
Как рассказала "Индустриалке" заведующая отделом комплектования донорских кадров областной станции переливания крови Елена Боловинова, в день на станцию приходят около 50 доноров. В этом году они сдавали кровь 15000 раз. Обычно у донора берут 300-400 миллилитров крови. Подготовка к этой процедуре длится примерно полчаса - все доноры проходят медицинское освидетельствование.
Станция переливания крови – специализированное медицинское учреждение с многолетним опытом работы и богатыми традициями.
Его задача – организация донорства, заготовка, переработка и хранение донорской крови, изготовление из нее препаратов и компонентов, необходимых для спасения жизни больных, а также организация рационального использования компонентов и препаратов крови в лечебно-профилактических учреждениях.
Выдача компонентов и препаратов крови производится круглосуточно через службу экспедиции, находящейся на территории станции. Это позволяет оперативно обеспечивать больницы и родильные дома плазмой и эритроцитами. Высокий профессиональный уровень врачей, работающих на станции, и современные методики обеспечивают максимальную безопасность донорам и пациентам.
Новейшие методики обследования, забора и хранения крови дают возможность своевременно поставлять в медицинские учреждения области качественные компоненты и препараты крови.
Как сказали мне на областной станции переливания крови, регистрация доноров проводится в будние дни с 8 до 13, им надо иметь при себе паспорт и идентификационный код, жителям области – иметь справку об эпидокружении от врача-инфекциониста центральной районной поликлиники по месту жительства.
ВИДЕО: Доноры сдают кровь
Фото и видео автора
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