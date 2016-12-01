Житель села Покровское Токмакского района стал жертвой интернет-мошенника.
На одном из сайтов мужчина нашел объявление о продаже машины. Он связался с продавцом, предложение заинтересовало мужчину. В качестве задатка он перечислил 2,5 тыс. грн. И после этого продавец исчез. Пострадавший обратился за помощью в полицию, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", жителям Запорожской области поступают тревожные звонки из полиции.
Читайте также: В Запорожской области самозванка нажилась на старушке.
На одном из сайтов мужчина нашел объявление о продаже машины. Он связался с продавцом, предложение заинтересовало мужчину. В качестве задатка он перечислил 2,5 тыс. грн. И после этого продавец исчез. Пострадавший обратился за помощью в полицию, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", жителям Запорожской области поступают тревожные звонки из полиции.
Читайте также: В Запорожской области самозванка нажилась на старушке.
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